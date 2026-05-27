Novak Djokovic imbestialito nella calura asfissiante del Roland Garros: “Non hanno rispetto”

Novak Djokovic si è lamentato per il comportamento del pubblico al Roland Garros, nella partita con Royer giocata in condizioni complicate.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic è il tennista che detiene tutti i record del tennis maschile, ha 39 anni ed è ancora ai massimi livelli. Il serbo sa di trovare tanto affetto dovunque, pure a Parigi, dove però nel secondo turno del Roland Garros i caldissimi tifosi di casa lo hanno fatto arrabbiare. Djokovic è stato fischiato pesantemente e per questo si è infuriato dicendo che lì, su quel campo, non c'era rispetto. Poi ha vinto in quattro set e si è qualificato per il terzo turno.

Quasi quattro ore per battere Royer al Roland Garros

Aveva esordito giocando contro un francese, Mpetshi-Perricard, battuto in quattro set. Ha trovato un altro francese al secondo turno, Valentin Royer. Un'altra battaglia. 3 ore e 43 minuti per vincere 6-3 6-2 6-7 6-3. Non male per un ragazzo di 39 anni che ha vinto un duello vero sotto un solo cocente. Non sono mancati momenti di tensione durante l'incontro con il pubblico sciovinista transalpino.

Il cappellino bianco, gli impacchi di ghiaccio ai cambi di campo, con 33 gradi. Non era facile per Djokovic contro Royer. E il pubblico si è scagliato contro di lui. L'ex numero 1 si è infuriato e Djokovic si è scagliato pubblicamente contro il pubblico dello Chatrier urlando: "Non hanno rispetto, non hanno rispetto". Il pubblico ha risposto con ulteriori pesantissimi fischi.

Leggi anche Hailey Baptiste si infortuna al Roland Garros ed esce dal campo in sedia a rotelle

"Spero di non affrontare altri francesi"

Djokovic, come ai bei tempi, si è scagliato contro il pubblico ed ha trovato un aumento di energia fisica e morale. Poi ha vinto e ha ritrovato il sorriso. Dopo la partita ha rispolverato il gesto del violino e a caldo ha dichiarato: "Spero di non dover affrontare altri francesi. Ho giocato contro due francesi e mi è sembrato di aver giocato già le due settimane di torneo". Il suo prossimo avversario sarà un giovane: o il brasiliano Fonseca o il croato Prizmic.