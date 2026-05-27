Hailey Baptiste si infortuna al Roland Garros ed esce dal campo in sedia a rotelle

Hailey Baptiste ha riportato un brutto infortunio al Roland Garros, la tennista americana mettendo male la gamba ha accusato un problema al ginocchio.

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Hailey Baptiste ha chiuso nel modo peggiore possibile il suo Roland Garros. La tennista americana ha riportato un infortunio al ginocchio, che potrebbe essere molto grave. Batpiste nel finale di primo set contro Wang Xiyu è caduta ed ha capito subito di essersi fatta male duramente. Urla strazianti, soccorsa in campo, lo ha lasciato con l'ausilio della sedia a rotelle.

Baptiste mette male il ginocchio e si infortuna a Parigi

Scene davvero toccanti a Parigi dove la giocatrice americana è stata costretta a ritirarsi dopo essere caduta. Ha urlato subito, il dolore era forte, si è toccata la caviglia, poi la gamba, pare il problema sia al ginocchio. Il giudice di sedia è sceso dal seggiolone, i medici sono arrivati immediatamente. Il ritiro è stato automatico, con la vittoria, triste per Wang Xiyu. Baptiste, che in questa stagione stava giocando il miglior tennis della sua carriera, ha lasciato il campo con la sedia a rotelle. Si augura alla giocatrice una rapida ripresa e che il problema non le impedisca di rimanere troppo a lungo fuori dal campo.

Problema al ginocchio per la tennista americana

Baptiste mettendo la gamba a terra ha perso l'appoggio del ginocchio sinistro. Le prime informazioni parlavano di un problema al legamento crociato anteriore ora si una lussazione alla rotula. Serviranno gli esami strumentali per capire la reale entità dell'infortunio della giocatrice americana che è stata doppiamente sfortunata. Perché, oltre a fermarsi nel momento migliore della sua carriera (aveva raggiunto il best ranking recentemente), nel prossimo turno non avrebbe trovato la numero 2 del mondo Elena Rybakina, bensì l'ucraina Yuliaa Starodubtseva, che ha clamorosamente ha battuto al super tie-break la campionessa kazaka.