Wang e Korpatsch litigano a rete al Roland Garros: è la scena finale di una partita tesissima

Tamara Korpascht e Xinyu Wang hanno avuto un duro confronto nel match del secondo turno del Roland Garros, culminato nel warning dell’arbitro per la cinese. A fine partita nessun saluto.

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Tra Tamara Korpascht e la Xinyu Wang le cose hanno preso una brutta piega al Roland Garros. Il match del secondo turno si è trasformato in una vera e propria battaglia in cui non sono mancati i momenti di tensione, con tanto di confronto ravvicinato. Le divergenze non sono state messe da parte al momento dei saluti che non sono arrivati, con le due che hanno continuato a litigare prima di rientrare negli spogliatoi. Scene non piacevoli oggi a Parigi.

Tamara Korpascht e Xinyu Wang faccia a faccia dopo una chiamata non condivisa

Il confronto tra la numero 95 e la numero 34 sin dall'inizio è stata contraddistinto da una certa animosità. Che tra le due non ci fosse feeling è diventato chiaro quando la giocatrice cinese non è rimasta convita da una chiamata dell'arbitro. Xinyu Wang infastidita e convinta che la sua palle fosse buona, ha deciso a sorpresa di attraversare il campo e portarsi dalla parte della sua avversaria per vedere da vicino il segno. Confronto serrato tra le tenniste con la testa di serie numero 32 che ha fatto vedere all'avversaria quello che a suo dire era il segno che certificava l'errore dell'arbitro, senza però smuoverla dalla sua posizione.

Xinyu Wang riceve un warning dalla giudice di sedia

Le due hanno parlato a lungo, fino a quando Xinyu Wang tutt'altro che convinta è tornata al suo posto ricevendo però un provvedimento disciplinare dal giudice di sedia. Aurelie Tourte ha punito la tennista cinese con un "warning" ovvero un'ammonizione per condotta antisportiva. La tedesca ha reagito in modo ironico, scherzando con il suo angolo per quanto accaduto. L'atmosfera surriscaldatasi ulteriormente per questo ha portato poi al finale concitato, quando le due sono entrate nuovamente in rotta di collisione.

Il mancato saluto a fine match

Nessuna stretta di mano infatti tra la sconfitta Xinyu Wang e la vincitrice Korpatsch che hanno continuato a beccarsi, tornando anche sull'episodio precedente. Un nuovo battibecco interminabile, finito con l'uscita dal campo della giocatrice orientale, e con la gioia della tedesca che ha ottenuti un successo prezioso e importante per la sua carriera. Il pubblico del Roland Garros dal canto suo non ha gradito e infatti ha accompagnato tutto con i fischi.