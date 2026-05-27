Tennis
video suggerito
video suggerito
Roland Garros

Mensik si accascia dopo la vittoria su Navone al Roland Garros: è distrutto, arrivano i sanitari

Mensik batte Navone ma crolla a terra per un malore a fine match. Paura per il tennista ceco, soccorso in campo dopo quasi 5 ore di gioco.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Marco Beltrami
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Roland Garros

Jakub Mensik non ha avuto nemmeno la forza di esultare dopo il trionfo su Mariano Navone al termine di una partita fiume al Roland Garros. Dopo 4 ore e 41 minuti di battaglia il tennista ceco l'ha spuntata al super tie-break, conquistando i sedicesimi di finale, e si è accasciato sul terreno di gioco molto provato e sofferente. Problemi fisici, e crampi fortissimi, per la testa di serie numero 26 che ha fatto preoccupare tutti.

Preoccupazione per Mensik al Roland Garros, crolla dopo la vittoria contro Navone

Ha più volte provato a rialzarsi, ma poi si è riaccasciato accusando dolore e richiamando l'attenzione dei sanitari. Gesti plateali da parte di un dolorante Mensik, con le gambe pietrificate dai crampi. Navone gli si è avvicinato per salutarlo e complimentarsi, ma non ha potuto fare altro che tornare in panchina, visto che la situazione del ceco sembrava complicata. Sul posto sono arrivati i sanitari e gli ufficiali del torneo, che hanno provveduto a mettere del ghiaccio sulla testa del giocatore provando a rinfrescarlo. Solo dopo diversi minuti Mensik ha iniziato ad averne giovamento e si è lentamente risollevato.

Mensik rifiuta la sedia a rotelle

Gli addetti ai lavori avevano preparato anche una sedia a rotelle per accompagnare Jakub fuori dal campo, ma non è servita. Il caldo dunque ha fatto altri danni dopo che già nei giorni scorsi tanti giocatori hanno pagato dazio alle difficili condizioni climatiche. Questa volta però la soglia della preoccupazione collettiva si è alzata anche perché il povero Mensik è apparso davvero molto in difficoltà. Fortunatamente tutto si è chiuso nel migliore dei modi con gli spettatori che hanno accompagnato il tennista ceco fuori dal campo tra gli applausi.

Leggi anche
Hailey Baptiste si infortuna al Roland Garros ed esce dal campo in sedia a rotelle

Ora de Minaur, un altro osso duro per il ceco

Ora l'imperativo è recuperare o quantomeno cercare di farlo, visto che venerdì Mensik sarà atteso da una battaglia sportiva ancora più dura. Nei sedicesimi dovrà vedersela contro de Minaur, uno che dà sempre tutto in campo, un motorino inesauribile. Come se non bastasse il "demone" non ha giocato la sua partita dei 32esimi a causa del ritiro di Alexander Blockx messo fuori gioco da un infortunio alla caviglia.

Immagine
Milan-Iraola: partita aperta, Ibrahimovic vuole Rangnick. Napoli-Italiano: si attende il Bologna
Tiberio Ancora e l'addio di Antonio Conte al Napoli: "Si è sentito lasciato solo. Il clima era diverso"
Perché Ibrahimovic vuole Rangnick al Milan: 6 anni fa l'allenatore voleva Ibra fuori dai rossoneri
La reazione al licenziamento di Max Allegri tra i calciatori del Milan: un silenzio assordante
La Juve punterà anche sugli algoritmi della personalità nella scelta dei giocatori: come funzionano
Lukaku: "Ho parlato con Conte, ho chiesto scusa. Lui ha detto che non mi vedeva più come prima"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views