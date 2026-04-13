Sinner vince a Monte Carlo e mamma Siglinde spunta nel box solo alla fine: “Non si sentiva bene”

Il campione italiano ha spiegato che sua madre era presente nell’impianto ma seduta in tribuna. È apparsa nel box solo alla fine del match. “Ha pensato fosse meglio restare fuori”.

La madre di Sinner, Siglinde, è apparsa nel box solo al termine della finale di Monte Carlo.

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Jannik Sinner alza le braccia al cielo per raccogliere l'ovazione del pubblico di Monte Carlo. Ha mandato in crisi e sconfitto Carlos Alcaraz, vinto il terzo Masters 1000 della stagione e s'è ripreso lo scettro di numero uno al mondo. Il campione italiano si volta verso il player's box dove erano presenti le persone più vicine: il papà Hanspeter, il fratello Mark, la fidanzata Laila Hasanovic – elegantissima in bianco – insieme allo staff e ai coach. A molti però non è sfuggita un'assenza: quella della mamma, Siglinde, che è spuntata solo alla fine del match. È stato lo stesso giocatore a parlare di sua madre, spiegando perché ha preferito essere sì presente sugli spalti ma in posizione più defilata: per motivi di salute ("non si sentiva bene ieri e anche oggi", le parole del campione in conferenza) e per non soffrire troppo. È uscita allo scoperto solo al termine dell'incontro, in lacrime, e il momento è diventato virale come uno dei più belli della giornata.

Siglinde Sinner in tribuna ma lontana dalla tensione del box

La madre di Sinner ha seguito tutta la partita dalla tribuna e non nella postazione riservata alle persone più vicine al giocatore. Da lì ha visto il figlio prevalere al ti-break nel primo set. Da lì ha assistito alla rimonta schiacciante nel secondo: passando da 1-3 a 6-3, con il quale ha conquistato il titolo. Poi si è sciolta in un pianto liberatorio, lasciando scorrere tutte le emozioni provate durante il match. Perché s'è seduta in un altro posto? Detto delle non perfette condizioni di salute, con ogni probabilità la decisione è stata dettata soprattutto dalla tensione per la finale: da sempre, infatti, la mamma di Sinner vive le partite del figlio con enorme partecipazione e spesso preferisce tenersi a distanza dai momenti più tesi. Non è la prima volta che accade.

L'abbraccio dopo la vittoria che ha commosso il pubblico

Dopo il punto decisivo che ha consegnato il trofeo e la leadership internazionale a Jannik, Siglinde è apparsa all'interno del box a ridosso del campo per essere accanto al figlio in quel momento speciale. La donna è apparsa visibilmente commossa, con il volto arrossato e rigato dalle lacrime mentre ascoltava le parole del suo "ragazzo". A un certo punto ha distolto anche lo sguardo: non ce la faceva, tale è stato il pathos che ha sopportato.

La spiegazione di Sinner in conferenza stampa

A chiarire definitivamente la situazione è stato lo stesso Jannik Sinner durante la conferenza stampa dopo la partita. Il tennista ha raccontato che la madre non si sentiva particolarmente bene nei giorni della finale e per questo ha preferito restare fuori dal box: "Mamma non c'era perché non si sentiva bene ieri e anche oggi. Voleva stare nel box, ma alla fine ha pensato fosse meglio restare fuori". Proco prima aveva ringraziato chi lo ha accompagnato durante la partita: "Avere questo qui significa molto per me. Quindi grazie a ognuno di voi che è qui nel box. Grazie per il supporto e per la comprensione". Parole semplici ma piene di affetto per la famiglia che lo sostiene da sempre.

I genitori di Sinner, Siglinde e Hans Peter, e la fidanzata, Laila Hasanovic, nel box di Monte Carlo.

Tra emozione e scaramanzia: il "rito" della mamma

La scelta di seguire il match dalla tribuna ha anche alimentato una curiosa tradizione familiare: la presenza di mamma Siglinde nel box è diventata un piccolo rito scaramantico. Lei ha più volte raccontato di preferire il box solo in occasioni speciali, come le finali Slam in Europa. Lo stesso Jannik ha scherzato più volte su questa coincidenza: in alcune finali in cui la mamma era presente accanto a lui, come a Roma e Parigi nel 2025, il risultato non era stato favorevole. In altre occasioni, invece, la sua presenza "a sorpresa" ha portato fortuna (a Wimbledon, dove ha vinto). "Quando mi ha detto che sarebbe venuta, non glielo volevo dire – disse allora Sinner scherzando -, ma mi sono detto che sarebbe stata l'ultima chance!". Anche per questo, la comparsa di Siglinde sugli spalti solo dopo la vittoria a Monte Carlo è stata raccontata come un piccolo rito scaramantico riuscito alla perfezione.