Un grande Alcaraz batte Sinner a Roma: primo set tiratissimo, poi Jannik crolla sulla distanza Carlos Alcaraz vince gli Internazionali d’Italia a Roma imponendosi in due set su Jannik Sinner. Dopo un primo set molto equilibrato, crollo nel secondo. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Un Carlos Alcaraz versione deluxe ha battuto Jannik Sinner nella finale degli Internazionali d'Italia. Prestazione importante dello spagnolo, una delle migliori della sua carriera, per imporsi 7-6, 6-1. Dopo un primo set equilibrato, con due set point annullati, Carlitos è salito in cattedra forte anche dell'entusiasmo. Non c'è stata di fatto più partita, anche perché il numero uno al mondo ha accusato probabilmente la stanchezza mentale legata alla situazione di difficoltà.

Alcaraz continuo, salva due set point e si prende il primo parziale

Molto più continuo e attento del solito sin dall'inizio del match Alcaraz, contro un Sinner partito bene al servizio ma poi calato con il passare dei game. Sfida molto equilibrata, con entrambi i giocatori che hanno provato a prendere il pallino del gioco senza però riuscirci appieno anche per meriti dell'avversario. Il rimpianto dell'italiano sono stati i due set point non sfruttati nell'unico black-out dello spagnolo, che poi si è aiutato molto nel tie-break con il servizio (due ace di fila in avvio). Più regolare Carlitos, con Jannik che dal canto suo ha commesso qualche errore di troppo nei momenti decisivi.

Alcaraz dominante nel secondo set

Il match è praticamente finito lì, con il secondo set rivelatosi praticamente un assolo dello spagnolo. Sulla scia dell'entusiasmo per il primo set, il murciano ha dominato con colpi a sensazione, recuperi eccezionali e padronanza notevole dei propri mezzi. Sinner dal canto suo, già con il linguaggio del corpo ha tradito uno stato d'animo complicato: sono venute fuori in questo momento le ruggini forse legate ai tre mesi di stop, in una situazione di difficoltà a cui non era abituato.

Successo meritato dunque da parte di un Alcaraz straripante, con Sinner che deve provare a guardare il bicchiere mezzo pieno ovvero il fatto di essere arrivato comunque in finale in un Masters 1000 dopo il lungo stop. D'altro canto come anticipato da lui stesso prima del match, meglio che questo incontro (e questo esito) sia arrivato ora e non nei prossimi Slam alle porte.