Nicolò Bulega conquista Valentino Rossi, le ultime notizie dal mercato piloti della MotoGP

Al Mugello non si dorme: non lo fanno i piloti, i tifosi, ma soprattutto manager e procuratori che si muovono per trovare una sella per i loro campioni.

Il sabato del Mugello porta con sé alcune considerazioni e altrettanti punti di domanda. La Tissot Sprint del Gran Premio d’Italia è stata dominata da Raúl Fernández, seguito da Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Nessuno di questi tre, però, è destinato a restare sulla sua sella per la stagione 2027.

Il pilota del team americano Trackhouse ha ricevuto la notizia prima del weekend di gara: molto probabilmente non sarà un pilota Aprilia per la prossima stagione e, attualmente, si trova senza sella. Al termine della Sprint ha dichiarato: “È uno dei momenti più difficili della mia carriera. All’ultimo giro mi veniva da piangere”.

Di Jorge Martin si parla da molto tempo. Lo spagnolo ha ritrovato feeling e velocità quest’anno con Aprilia, ma la sua permanenza a Noale sembra terminata da tempo. Non è ancora ufficiale, ma Martin dovrebbe sostituire Fabio Quartararo nel team ufficiale Yamaha e vestirà di blu insieme al giapponese AI Ogura, attuale compagno di squadra di Raúl Fernández che spera ancora in una conferma del team di Davide Brivio. A proposito del team manager, lascerà il team statunitense per approdare in Honda. Al posto di Brivio le voci del paddock raccontano che il sostituto individuato da Trackhouse è Francesco Guidotti, ex KTM e Pramac Ducati.

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Per chiudere il podio della Sprint, un altro nome sulla bocca di tutti è quello di Fabio Di Giannantonio. È il romano a tenere alta la bandiera Ducati che in questo momento sta faticando non poco a portare risultati rilevanti con le due ufficiali di Marc Marquez, al rientro dall’operazione, e con Francesco Bagnaia, solo settimo al traguardo. Di Giannantonio lascerà il team VR 46 per approdare, quasi sicuramente, al team ufficiale KTM per diventare compagno di squadra di Alex Marquez che lascerà il team Gresini.

A sostituire ‘Diggia' c’è una lista di candidati che lo stesso Valentino Rossi, prima del Mugello, ha confermato: Morbidelli (che sembra destinato a uscire dal circus della MotoGP), Luca Marini (più intenzionato a rimanere fuori dal mondo VR 46), Celestino Vietti Ramus (forse non ancora pronto per la MotoGP) e Nicolò Bulega che continua a macinare vittorie in Superbike. Proprio quest’ultimo sembra essere destinato a quella sella e secondo le indiscrezione mancherebbe solo l’annuncio.

Ad oggi, i piloti che hanno un posto confermato nella griglia per il 2027 sono Marco Bezzecchi (Aprilia Ufficiale), Johann Zarco (Honda LCR) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac).

Per Bezzecchi il sabato del Mugello ha riservato luci e ombra: dopo la pole position record non è riuscito a cogliere la vittoria nella Tissot Sprint sbagliando completamente il punto di frenata di curva 1. Nella sala destinata alle domande dei giornalisti è apparso un po’ nervoso, ma convinto di poter sistemare le cose nella gara di oggi.

La griglia per il 2027 non è ancora ufficiale, ma le voci di corridoio si inseguono, qualcuno smentisce con il sorriso sulle labbra, altri non trattengono la conferma, ma è molto probabile che al termine del Gran Premio d’Italia arriveranno le prime conferme che daranno il via al solito valzer di selle. Ad oggi, quello che abbiamo raccolto, proietta la griglia per la stagione 2027 ad essere questa: