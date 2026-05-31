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MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Mugello: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La diretta della gara del GP d’Italia di Motogp 2026: piloti in pista al Mugello alle 14. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti giro per giro.

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Autodromo Internazionale del Mugello - Florence
Italian GP
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Lunghezza circuito

5,250 KM

numero giri

23

Distanza totale

120,640 KM
31 Maggio 2026, 7:00
A cura di Alessio Morra, Michele Mazzeo
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La MotoGP torna in pista oggi per GP d'Italia al Mugello: si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14: Bezzecchi in pole, sesto Bagnaia. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

La griglia di partenza della gara MotoGP di oggi al Mugello

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 2. Raul Fernandez 3. Jorge Martin

2ª fila 4. Marc Marquez 5. Fermin Aldeguer 6. Francesco Bagnaia

3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 8. Diogo Moreira 9. Franco Morbidelli

4ª fila 10. Pedro Acosta 11. Enea Bastianini 12. Alex Rins

5ª fila 13. Ai Ogura 14. Brad Binder 15. Joan Mir

6ª fila 16. Jack Miller 17. Fabio Quartararo 18. Maverick Viñales

7ª fila 19. Luca Marini 20. Toprak Razgatlioglu 21. Michele Pirro

8ª fila 22. Cal Crutchlow

09:30

Come sono andate le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio

Marco Bezzecchi in pole position al Mugello, davanti a Fernadez, Martin e Marquez. La Sprint l'ha vinta Raul Fernandez davanti a Jorge Martin e un ottimo Fabio Di Giannantonio, che ha salvato la giornata della Ducati.

A cura di Alessio Morra
09:00

I tempi delle qualifiche: i verdetti per la pole

Tre Aprilia in prima fila: Bezzecchi, Raul Fernandez e Jorge Martin. Alle loro spalle Marc Marquez, tornato dopo l'ennesimo serio infortunio, Aldeguer e Bagnaia. Poi Di Giannantonio, che è in grande forma. Nono Morbidelli, undicesimo Bastianini.

 

A cura di Alessio Morra
08:30

Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3

Ad aprire il programma di oggi del GP d'Italia 2026 sul circuito del Mugello sarà il warm up della MotoGP che inizierà alle 09:45 e darà ai piloti 10 minuti di tempo per trovare il giusto assetto per le proprie moto in vista della gara che andrà in scena nel primo pomeriggio. A precedere la corsa della classe regina sulla pista toscana ci saranno le gare della Moto3 (partenza alle ore 11) e della Moto2 (alle ore 12:15).

A cura di Michele Mazzeo
08:00

Le caratteristiche del circuito del Mugello per il GP d'Italia

La mappa del circuito del Mugello su cui oggi si corre la gara del GP d’Italia della MotoGP 2026.
La mappa del circuito del Mugello su cui oggi si corre la gara del GP d’Italia della MotoGP 2026.

Ad ospitare le gara del GP d'Italia della MotoGP 2026 in programma oggi alle ore 14 è lo storico circuito del Mugello che si trova nel comune di Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. Quello toscano è un tracciato di 5,2 chilometri, con 9 curve a destra, 6 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 1141 metri, che oggi i piloti dovranno percorrere 23 volte.

Secondo i tecnici della Brembo, l'azienda fornitrice degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito del Mugello è un tracciato mediamente impegnativo per i freni con tre delle quindici curve che sono state classificate come molto impegnative. La staccata più dura sarà senza dubbio quella alla San Donato (curva 1) dove le moto di maggior cilindrata arriveranno ad oltre 337 km/h (si potrebbero anche superare i 360 km/h) e dovranno decelerare per entrare in curva ad una velocità di circa 92 km/h con uno spazio di frenata di 291 metri.

A detenere il primato del giro più veloce in gara della MotoGP sulla pista del Mugello è Pecco Bagnaia che, nella corsa del 2024, completò un'intera tornata del tracciato del Mugello in 1:45.770. La velocità massima raggiunta sul circuito toscano sono invece i 366,1 km/h toccati sempre nel 2024 da Pol Espargaro.

A cura di Michele Mazzeo
07:30

MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 2. Raul Fernandez 3. Jorge Martin

2ª fila 4. Marc Marquez 5. Fermin Aldeguer 6. Francesco Bagnaia

3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 8. Diogo Moreira 9. Franco Morbidelli

4ª fila 10. Pedro Acosta 11. Enea Bastianini 12. Alex Rins

5ª fila 13. Ai Ogura 14. Brad Binder 15. Joan Mir

6ª fila 16. Jack Miller 17. Fabio Quartararo 18. Maverick Viñales

7ª fila 19. Luca Marini 20. Toprak Razgatlioglu 21. Michele Pirro

8ª fila 22. Cal Crutchlow

A cura di Alessio Morra
07:15

Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming

Oggi alle 14 sul circuito del Mugello va in scena la gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP d'Italia di oggi sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201). La gara sul circuito del Mugello è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previo acquisto del ‘pass sport', anche su NOW.

Identici gli orari TV anche per vedere gratis in chiaro il GP d'Italia: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in diretta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14:00 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Stesso orario dunque anche per la visione in streaming sul sito di TV8.

A cura di Michele Mazzeo
07:00

MotoGP, oggi il GP d'Italia al Mugello: orari TV8 e Sky della diretta

Oggi sul circuito del Mugello va in scena la settima gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP d'Italia sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato toscano, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del settimo gran premio stagionale. Prima ci saranno le gare della Moto3 (alle 11) e della Moto2 (alle 12:15).

La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi  al Mugello è trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8 e in streaming su tv8.it.

A cura di Michele Mazzeo
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