MotoGP oggi, Bezzecchi in pole per la gara del GP Mugello: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Oggi sul circuito del Mugello va in scena la settima gara del Mondiale della MotoGP 2026. La corsa della classe regina del GP d'Italia sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8.

L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato toscano, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del settimo gran premio stagionale. Prima ci saranno le gare della Moto3 (alle 11) e della Moto2 (alle 12:15).

La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. La gara della MotoGP in programma oggi al Mugello è trasmessa in diretta anche in chiaro su TV8 e in streaming su tv8.it.