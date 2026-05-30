Marquinhos è l’unico del PSG che non esulta per la Champions: deve correre a consolare Gabriel

Invece di esultare come tutti i compagni del PSG per il trionfo in Champions, Marquinhos è corso ad abbracciare Gabriel dell’Arsenal protagonista dell’errore decisivo dal dischetto.

Non ci ha pensato su due volte Marquinhos nel momento in cui il suo PSG si è confermato padrone della Champions. Il difensore e baluardo della squadra campione d'Europa invece di andare ad esultare con tutta la squadra è andato da Gabriel, ovvero l'avversario protagonista dell'errore decisivo costato la sconfitta all'Arsenal. Distrutto il centrale di Arteta per il brutto penalty calciato che ha consegnato il trofeo ai Bleus. Subito si è recato da lui per sostenerlo, quello che presto dovrebbe giocare al suo fianco con la maglia del Brasile ai Mondiali.

Marquinhos non esulta per la Champions con la squadra e consola Gabriel

Il difensore dell'Arsenal si è reso protagonista di un errore grossolano calciando malamente fuori, quello che poi è stato l'ultimo rigore dei Gunners. Le telecamere hanno subito immortalato la reazione della squadra di Luis Enrique che ha iniziato a correre verso gli spalti per festeggiare la vittoria della seconda Champions consecutiva. Tutti, tranne uno. Già perché Marquinhos, ovvero il leader in campo e nello spogliatoio del gruppo ha preso un'altra strada. L'ex difensore della Roma si è avvicinato infatti a Gabriel che era ancora nell'area di rigore con le mani sul volto, incapace di credere a quanto stava accadendo.

Marquinhos ha cercato di scuotere Gabriel

Prima lo ha stretto forte a sé e poi ha iniziato a parlargli con decisione, alternando carezze e "strizzate" per cercare di scuoterlo. Gabriel è sembrato giovarne e infatti ha contraccambiato con un abbraccio dimostrando di aver apprezzato e non poco la grande correttezza del connazionale e amico. Poco dopo sono arrivati anche gli altri giocatori dell'Arsenal che hanno cercato a loro volta di consolare Gabriel, con qualcuno di loro che ha dimostrato gratitudine nei confronti dell'avversario che poi è andato a festeggiare.

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Il doppio motivo per cui Marquinhos ha consolato Gabriel

Oltre alla grande correttezza che da sempre contraddistingue Marquinhos, c'è anche un altro motivo per cui il vincitore della Champions ha voluto subito tirare su Gabriel. Il pensiero infatti è andato al Mondiale ormai imminente, con i due che infatti vestiranno la casacca del Brasile e dovranno formare il muro difensivo che Ancelotti schiererà davanti alla porta. Un campione a tutto tondo insomma.