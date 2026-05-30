Ceferin dimentica Marquinhos alla premiazione, interviene Dembélé: gaffe prima di alzare la Champions

Clamorosa gaffe di Ceferin durante la premiazione della Champions League: stava per consegnare la coppa a Dembélé al posto del capitano Marquinhos.

Qualcuno direbbe "è il bello della diretta", soprattutto quando in ballo ci sono le emozioni del calcio. Il presidente dell'Uefa Ceferin è stato il protagonista di una piccola ma plateale gaffe in occasione della premiazione del PSG dopo la vittoria della Champions League ai calci di rigore sull'Arsenal. Tutto scorreva liscio per il numero uno del calcio continentale che dopo aver consegnato le medaglie d'argento ai Gunners stava per dare la coppa dalle grandi orecchie al Paris Saint Germain. La fretta però gli ha giocato un brutto scherzo e così Ceferin ha fatto un po' di confusione, con Dembélé che lo ha aiutato.

Ceferin protagonista di una gaffe durante la premiazione per la Champions

Insieme con le altre autorità presenti sul terreno di gioco della Puskas Arena, Ceferin ha salutato complimentandosi a uno a uno tutti giocatori della squadra confermatasi campione d'Europa. Particolarmente caloroso è stato il saluto con Dembélé, con il massimo dirigente sloveno che ha scherzato con il Pallone d'Oro, iniziando poi a camminare con lui verso il trofeo. Il calciatore francese si è reso conto che qualcosa, però, non stava andando per il verso giusto e così ha richiamato l'attenzione del numero uno dell'Uefa. Quest'ultimo stava per consegnare la Champions nelle sue mani, senza avere però premiato il capitano Marquinhos.

Ceferin si era dimenticato di Marquinhos

Quando Ceferin si è accorto dell'errore la sua reazione è stata plateale con le mani in alto, la faccia sorpresa e la corsetta per andare incontro al difensore brasiliano. Ha provato insomma in fretta e furia a rimediare all'errore, con l'ex centrale della Roma anche divertito dalla situazione. Nessun problema soprattutto in una serata in cui tutto è andato per il meglio soprattutto per Marquinhos, campione anche di sportività con l'avversario Gabriel. Di lì a poco Ceferin ha consegnato solennemente il trofeo nelle mani di Marquinhos per il secondo anno di fila, prima di togliere il disturbo e permettere ai calciatori del PSG di godersi il trionfo. Anche questo fuori programma sarà consegnato agli annali.