Marotta chiede all’Inter di realizzargli un sogno: “Voglio alzare la Champions prima della pensione”

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta non nasconde la sua più grande ambizione: “Spero mi regalino questo trofeo”. E poi cita la Juventus: “Dopo 4 finali perse, l’obiettivo della prossima stagione è vincere qualcosa in Europa…”

Un ciclo che non finisce, anzi si è subito rinnovato cammin facendo: per Beppe Marotta la linea della continuità è evidente in queste annate, attraversate anche da cambi tecnici ma sempre ottenendo riscontri importanti sul fronte successi. Soprattutto in Italia dove le vittorie portano i colori dell'Inter, con un vuoto che dovrà essere colmato, quello europeo dove l'assenza si fa pesante: "Il prossimo anno l'obiettivo sarà conquistare qualcosa in Europa…" e quel "qualcosa" ha un nome ben preciso, Champions League. "Dopo 4 finali perse…"

Beppe Marotta punta in alto e lo fa con il piglio di chi può permetterselo a fronte dell'ultimo recente Double che ha riconfermato la supremazia dell'Inter in Italia: come i nerazzurri, negli ultimi anni, nessuno ha vinto così tanto e con tanta costanza. E continuerà ad essere così perché la parola d'ordine è continuità: "Non faremo rivoluzioni, la squadra ha uno zoccolo duro, uno scheletro ben preciso di giocatori che sono qua da alcuni anni" ha detto a DAZN. "Noi non abbiamo la necessità di dover cedere, non siamo un club che ha bisogno di vendere e dico ai tifosi di dormire sonni tranquilli".

Marotta: "L'obiettivo è vincere in Europa. Dopo 4 finali perse…"

Una promessa che però dev'essere accompagnata da qualcosa in cambio e Beppe Marotta lo sa perfettamente quale dovrà essere la contropartita e per la prima volta si espone quasi in modo manifesto: vincere in Europa. È lì il "quid" da ricercare, ripartendo da uno "zoccolo duro" e da un Chivu che "deve ricevere un ringraziamento economico". Punti di partenza, non di arrivo perché il pensiero è sempre e solo uno: "Vogliamo tornare in finale per la terza volta, spero tanto che i giocatori mi regalino questo trofeo dopo 4 finali perse…". Il pensiero va ai suoi trascorsi anche in bianconero, con una citazione alla Juventus dove perse altre due finali. "Spero tanto di poterla alzare prima della pensione… L'obiettivo della prossima stagione? Raggiungere qualcosa in Europa…"

Marotta e l'addio alla Juve: "Colpa di Cr7? No condividevo quell'operazione"

A proposito di Juve, il ricordo passa anche attraverso il momento dell'addio che coincise con l'avvento di Cristiano Ronaldo in bianconero, operazione mai totalmente condivisa da Marotta: "L'addio è stato dettato dalla volontà del club di ringiovanire il management e con Agnelli le strade si sono divise. L'operazione riguardante CR7? Non la condividevo ma non ho lasciato per questo. Ritenevo fosse un'operazione troppo grande per noi ma il Presidente fece quella scelta e mi sono accodato…"