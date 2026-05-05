Il PSG deve cambiare hotel per colpa del Bayern: Kompany prende l’albergo portafortuna di Luis Enrique

Il PSG è stato costretto a cambiare il proprio hotel in Germania in vista della semifinale di ritorno di Champions contro il Bayern. I parigini avrebbero voluto l’albergo che li aveva ospitati già prima della finale dello scorso anno contro l’Inter. Una sorta di scaramanzia: Kompany ho detto “no”.

Il ritorno valido per la semifinale di ritorno di Champions tra Bayern Monaco e PSG è già iniziato. La sfida, in programma alle 21 del 6 maggio all'Allianz Arena, promette fuoco e fiamme dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata. Un risultato che lascia in bilico la qualificazione e che necessita pertanto di attenzione totale da entrambe le parti. Ecco perché, proprio per non lasciare nulla al caso, per scaramanzia, il PSG ha chiesto di soggiornare all'Infinity Hotel di Monaco, lo stesso albergo in cui hanno alloggiato l'anno scorso quando hanno vinto la Champions 5-0 contro l'Inter.

Tuttavia, l‘Infinity Hotel è dove il Bayern soggiorna di solito prima delle partite in casa. Situato a soli 20 km (circa 15 minuti) dall'Allianz Arena, è ideale per raggiungere lo stadio. Per il Bayern, era fuori questione lasciarlo al PSG. Vincent Kompany e il club bavarese hanno insistito quando sono stati interpellati in merito: "Questa è la nostra città. Restiamo all'Infinity. Non cediamo il nostro hotel di casa. Questa è la nostra partita in casa e la nostra città". I piani del PSG sono cambiati anche con poco preavviso.

L’Infinity hotel di Monaco di Baviera (Foto Tripadvisor).

Visto quanto accaduto, con la presa di posizione da parte del Bayern che per qualcuno è apparso poco ospitale, il PSG dovrà cercare un altro hotel e soggiornerà all'Andaz hotel presso Schwabinger Tor – anch'esso comodamente situato vicino all'autostrada A9 per l'Allianz Arena. Una soluzione comoda ma di certo a livello scaramantico non proprio ottimale. I giocatori, lo staff e lo stesso Luis Enrique si erano trovati benissimo nella struttura che li aveva ospitati solo un anno fa quando alzarono al cielo la Champions battendo nettamente e senza storia l'Inter di Simone Inzaghi con un 5-0 senza storia.

Impedendo al PSG di soggiornarvi nuovamente, il Bayern ha di fatto eliminato un ambiente familiare, associato alla più grande notte europea del club parigino. Una battaglia psicologica che ha voluto vincere facendo valere la propria posizione di squadra di casa in questa semifinale di ritorno. Il Bayern per certi versi non ha voluto riservare questo "vantaggio" ai parigini facendoli sentire a proprio agio nonostante si giocasse in Germania. E così hanno ribadito con forza la volontà di voler restare all'Infinity anche in questa occasione. In palio c'è una finale di Champions…e per questo vale davvero tutto.