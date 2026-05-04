Roma-Fiorentina LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Roma–Fiorentina per la 35ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20:45. Le ultime news sulle formazioni: Gasperini può disporre anche di Koné a centrocampo e Dybala in attacco e Malen punto fermo; Vanoli deve rinunciare ancora a Kean nel reparto offensivo. Per i giallorossi il risultato di questa sera è molto importante: a 3 giornate dalla conclusione del campionato, possono ancora ambire al piazzamento Champions. In caso di vittoria, infatti, salirebbero a quota 64 punti, a -1 dalla Juventus che è al quarto posto. Viola quasi salvi con 37 punti, manca un punto per la matematica certezza. La Cremonese, terzultima a 28, potrebbe ancora arrivare a pari punti con i gigliati (sempre che questi perdano tutte le partite restanti e i lombardi le vincano) e mirare allo spareggio. Diretta TV su DAZN e Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport; in streaming su Sky Go e su NOW oltre che su DAZN.