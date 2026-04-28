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PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A, Luis Enrique vince 5-4: si decide tutto a Monaco

Il PSG batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata della Champions League 2025-2026: show di Kvara e Dembelé, i bavaresi non mollano e tengono aperta la qualificazione alla finale. Si decide tutto a Monaco di Baviera.
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A cura di Vito Lamorte
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PSG-Bayern Monaco è stata una partita surreale. Al Parco dei Principi vince la squadra di Luis Enrique, campione in carica, per 5-4 ma chi andrà in finale della Champions League 2025-2026 si deciderà a Monaco di Baviera, dove andrà in scena molto probabilmente uno spettacolo simile.

Tecnica ad altissima velocità, intensità a tutto campo e giocate stupende. Qualcuno si lamenterà per le difese poco ermetiche? Fa nulla, chiedete a loro di difendere uno contro uno davanti a Kvaratskhelia e Olise. La semifinale di andata è stata tante cose insieme, e la maggior parte sono state bellissime.

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Secondo quanto riportato da Opta, questa è stata la semifinale con più gol segnati nella storia della UEFA Champions League, sia nel primo tempo (cinque) che nell’intera partita (nove). Pazzesco.

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Show di Dembelè e Kvara: il PSG batte 5-4 il Bayern Monaco

Ad aprire le marcature è il Bayern Monaco: fallo in area di Pacho su Luis Díaz e calcio di rigore trasformato da Harry Kane. La risposta del Paris Saint-Germain è immediata, con Khvicha Kvaratskhelia che supera Manuel Neuer sul secondo palo.

I parigini completano la rimonta grazie al colpo di testa di João Neves, ma il Bayern replica trovando il 2-2 con Michael Olise. Il PSG torna avanti con un altro rigore, questa volta firmato da Ousmane Dembélé.

All'inizio del secondo tempo i francesi allungano ancora con la doppietta di Kvaratskhelia e un nuovo gol di Dembélé. Nel finale il Bayern rientra in partita con un colpo di testa di Upamecano e con una fantastica giocata di Luis Díaz. L'uno-due all'inizio della ripresa avrebbe sotterrato chiunque ma i bavaresi non hanno mollato e sono riusciti a tenere aperta la qualificazione alla finale. Si deciderà tutto a Monaco di Baviera.

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PSG-Bayern Monaco, il tabellino

RETI: 17′ Kane, 25′ e 56′ Kvaratskhelia, 33′ Joao Neves, 41′ Olise, 50′ e 59′ Dembelé, 65′ Upamecano, 68′ Diaz.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (83′ Lucas Hernandez); Zaire-Emery (64′ Fabian), Vitinha, Joao Neves; Doué (70′ Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia (83′ Mayulu). Allenatore: Luis Enrique.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Davies (46′ Laimer); Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala (78′ Goretzka), Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

ARBITRO: Sandro Schärer.

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