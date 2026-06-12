Perché gli scarpini rosa stanno spopolando ai Mondiali 2026: è la teoria sul “fucsia elettrico”

La stragrande maggioranza dei calciatori indossa scarpini di colore viola ai Mondiali 2026. La BBC ci riporta al 2024 quando uno studio aveva previsto questa tendenza per la moda del pallone.

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I Mondiali di calcio sono un vero e proprio trionfo cromatico e non solo sugli spalti. In questa edizione del torneo appena iniziata c'è un colore che sta facendo capolino spesso in campo, ed è il rosa. È questa la sgargiante tonalità più scelta dai giocatori per i loro scarpini nelle prime sfide a indicare quella che sembra essere una vera e propria tendenza. È accaduto nel confronto inaugurale tra Messico e Sudafrica con i calciatori di entrambe le squadre che hanno sfoggiato il rosa a profusione, e anche nella seconda soprattutto per quanto concerne i protagonisti della Corea del Sud. Cosa c'è dietro questa scelta?

Boom di scarpini rosa ai Mondiali di calcio nelle prime partite

Già da anni ormai le stelle del calcio hanno smesso di indossare i classici scarpini neri optando per soluzioni molto più colorate. Questa volta però quello che colpisce è il come la maggioranza dei calciatori abbia scelto il rosa. Anche il mondo del pallone segue i trend della moda del momento e anche i produttori dunque si allineano, optando per queste soluzioni. La BBC nel frattempo ha voluto vederci chiaro, indagando su questa scelta condivisa, facendo riferimento in particolare ad uno studio del 2024.

Perché i calciatori e i brand optano per il colore rosa, lo studio 2024

Si tratta di analisi effettuate grazie all'agenzia previsione delle tendenze WGSN. Secondo quanto evidenziato il "fucsia elettrico sarebbe stato uno dei colori chiave dell'estate 2026". E così è stato anche perché i brand che vestono i calciatori si sono confrontati proprio con analisti e tecnici che si occupano delle tendenze con ampio anticipo. Le tempistiche rispettate sembrano una conferma di questo piano anche se poi il media inglese fa riferimento anche ad un altro aspetto. La WGSN ha parlato esplicitamente nell'occasione di "un neon vivido con una qualità cinetica e digitale e una tonalità luminosa, a metà tra il rosa e il viola". Ci siamo dunque.

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Secondo la BBC potrebbe esserci anche un'altra motivazione per il boom del rosa sui campi dei Mondiali, sempre riferita alle tendenze modaiole. In pratica il rosa sarebbe semplicemente più fotogenico di tutti gli altri. Infatti risalta e non poco agli occhi il contrasto tra la tonalità cromatica shock degli scarpini e il verde del terreno di gioco. Insomma scarpini molto più visibili sia allo stadio che in tv. Il rosa attira l'attenzione, sia nella vita reale che sullo schermo", conferma il sito specializzato House of Heat.

Insomma boom di rosa su tutti i campi di questi Mondiali, con gli altri colori nettamente in minoranza. Difficile poi trovare qualcuno che punterà esclusivamente su un nero sobrio e semplice. Bisogna seguire i trend nella competizione più importante del pianeta.