Il Messico batte il Sudafrica nella prima partita dei Mondiali: finisce con tre espulsioni all’Azteca

Il Messico vince meritatamente la prima sfida di questi Mondiali. Nella gara inaugurale i padroni di casa mettono ko il Sudafrica all’Azteca.

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Il Messico vince meritatamente la sua prima partita di questi Mondiali 2026, quella inaugurale, con il punteggio di 2-0. Quella contro il Sudafrica è sembrata una partita a dir poco a senso unico dato che i Bafana Bafana non sono quasi mai riusciti ad essere pericolosi. La sblocca nel primo tempo Quinones, poi nel secondo tempo, complice anche un cartellino rosso per i sudafricani, Raul Jimenez raddoppia e mette la parole fine sulla partita portando a casa già i primi pesanti 3 punti del girone. Nel mezzo tre espulsioni: due per il Sudafrica e una per il Messico.

Il vantaggio del Messico.

Quinones segna il primo gol dei Mondiali per il Messico

Il primo tempo di Messico-Sudafrica è stato tutto dalla parte dei padroni di casa i quali hanno letteralmente dominato il gioco spaziando da una parte all'altra senza concedere troppo a un Sudafrica che ha messo in mostra davvero pochissimo. Ebbene Raul Jimenez e compagni si sono messi immediatamente all'opera con Quinones che dopo un primo tentativo poi porta subito in vantaggio la sua squadra. Grave errore difensivo nel disimpegno per il Sudafrica, il giocatore messicano si inserisce e insacca alle spalle dell'incolpevole Williams.

Il portiere della nazionale africana riesce a intercettare anche diversi altri palloni mentre i suoi compagni fanno fatica a trovare la via del gol. E così il Messico va ancora una volta vicino al gol del raddoppio. Prima Raul Jimenez con un colpo di testa fa la barba al palo trovando ancora una volta l'opposizione di Williams che respinge il suo tentativo. Poi il portiere del Sudafrica non può niente sull'ennesimo tiro di Quinones che fortunatamente però colpisce il palo e salva il Sudafrica che va nello spogliatoio sotto solo 1-0. Ma dovrà aggiustare molto là davanti.

Il raddoppio di Raul Jimenez.

Nel secondo tempo il Messico la chiude e vince

Nel secondo tempo se vogliamo la partita però si mette decisamente meglio per il Messico che riesce a raddoppiare anche grazie all'espulsione di Sithole che atterra Gutierrez e si becca il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Ottimo movimento a ‘tagliarlo fuori': a quel punto l'unica opzione per il sudafricano era stenderlo appena prima dell'ingresso in area. Inevitabile la punizione dal limite e la sanzione per il difensore. Il Messico però nonostante ciò non riesce a trovare il gol del 2-0 e l'Azteca un po' mormora per quanto stava vedendo in campo.

Aguirre così inserisce in campo Gilberto Mora per dare maggiore spinta alla sua squadra. E così ecco arrivare il cross dalla destra di Alvarado che mette la palla sul secondo palo per Raul Jimenez. Colpo di testa e palla in rete. 2-0 Messico. A questo punto la partita appare ampiamente in discesa per il Messico visto che il Sudafrica non è mai riuscito a rendersi particolarmente pericoloso dalle parti della difesa messicana. E infatti la partita termina con il punteggio di 2-0 e con il Sudafrica che chiude addirittura in 9 per l'espulsione di Zwane dopo il primo VAR dei Mondiali. Mentre il Messico in dieci per un totale di 3 rossi totali in tutta la partita.