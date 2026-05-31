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Il PSG ricorda Xana con un gagliardetto prima della finale: l’emozionante omaggio alla figlia di Luis Enrique

Il PSG dedica un gagliardetto speciale a Xana, la figlia di Luis Enrique, per la finale di Champions League contro l’Arsenal a Budapest: l’omaggio da brividi.
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A cura di Vito Lamorte
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La finale di Champions League non è stata soltanto una sfida per la gloria europea, ma anche un momento carico di emozione. Prima del calcio d’inizio, i giocatori del Paris Saint-Germain hanno voluto rendere omaggio a Xana, la figlia di Luis Enrique scomparsa nel 2019 a soli nove anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.

La squadra parigina è scesa in campo esibendo un gagliardetto dedicato alla bambina, un gesto che è passato inosservato ai più ma che in poche ore ha colpito tifosi e appassionati in tutto il mondo. Un’immagine intensa, capace di andare oltre il risultato sportivo e di ricordare una delle vicende più dolorose vissute dall’attuale tecnico del PSG.

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Per Luis Enrique, Xana ha sempre rappresentato una presenza costante. In numerose occasioni l’allenatore spagnolo ha raccontato come il ricordo della figlia continui ad accompagnarlo ogni giorno, trasformando il dolore in una forza interiore che lo sostiene sia nella vita privata sia nel lavoro: anche nei momenti più importanti della sua carriera, il pensiero corre inevitabilmente a lei.

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Il PSG dedica un gagliardetto speciale a Xana, la figlia di Luis Enrique

Il tributo organizzato dal club francese ha avuto un significato speciale proprio perché arrivato nel giorno più importante della stagione: i calciatori hanno scelto di stringersi simbolicamente attorno al proprio allenatore, mostrando vicinanza e affetto in una serata destinata a entrare nella storia del calcio europeo.

Il gagliardetto che raffigura Luis Enrique con la figlia sulle spalle non è stato colto da molti ma ha suscitato applausi una forte ondata di emozione anche per chi si è accorto dopo di questo dettaglio. Al di là del risultato della finale, l’omaggio del PSG resterà una delle immagini più toccanti della serata: un ricordo dedicato a una bambina che continua a vivere nel cuore del padre e di tutto il mondo del calcio.

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