Luis Enrique sbotta in conferenza: “Ancora!”. E se ne va, il Paris FC è il nervo scoperto

Il Paris Saint-Germain domenica ha finito male il campionato francese, che peraltro aveva già messo in bacheca (con la possibilità di centrare la clamorosa doppietta con la Champions League, competizione di cui giocherà la finale contro l'Arsenal il 30 maggio). La squadra di Luis Enrique è stata sconfitta nel derby della capitale, giocato nell'occasione ‘in trasferta' nell'impianto del Paris FC, lo Stade Jean-Bouin. L'altra squadra parigina (in cui era assente Ciro Immobile per problemi fisici) si è imposta 2-1 grazie alle doppietta di Alimami Gory, mentre il gol del PSG è stato messo a segno da Barcola. La rete della vittoria è arrivata in pieno recupero, al 94′.

L'ambizioso Paris FC, promosso in Ligue 1 lo scorso anno dopo 46 anni di attesa e dal 2024 nelle mani della ricchissima famiglia Arnault assieme alla Red Bull, in questa stagione ha battuto il PSG due volte su tre. Oltre a vincere in campionato ieri, lo ha fatto anche nei sedicesimi di Coppa di Francia (1-0) lo scorso gennaio, sbattendo fuori i ‘cugini' più famosi.

Luis Enrique reagisce male alle domande sulla "rivalità" tra il suo PSG e il Paris FC

Ebbene, la conferenza post partita di Luis Enrique ha mostrato quanto questa vicenda sia un nervo scoperto per il tecnico asturiano, evidentemente già molto contrariato per la sconfitta. Già all'inizio della chiacchierata coi giornalisti, l'ex allenatore della Roma aveva manifestato fastidio di fronte a una domanda sul tema.

"Avete perso due volte quest'anno contro il Paris FC. È l'inizio di una vera concorrenza a Parigi, almeno a livello di derby per voi? È lo spirito del derby che inizia a Parigi…", questa era stata la domanda iniziale di un giornalista, interrotta da Luis Enrique, che evidentemente considerava fuori luogo mettere a confronto le carature delle due squadre: "Per favore…", aveva ribattuto. Lo scambio era proseguito: "Nello spirito…", aveva cercato di smorzare il giornalista. "Sì, nello spirito santo", aveva ancora replicato il tecnico.

La conferenza è andata avanti per altri quattro minuti, in cui Luis Enrique non ha usato giri di parole per dirsi deluso dalla prova della sua squadra: "Si può perdere, ma mi aspetto sempre molto di più dai giocatori. È il mio modo di intendere la professionalità. Senza intensità, senza ambizione, è difficile giocare a calcio".

Poi alla fine un'altra giornalista ha provato a introdurre nuovamente il tema della rivalità cittadina: "Avete subìto due sconfitte contro il Paris FC in questa stagione, quindi…". Luis Enrique ha deciso a quel punto di averne avuto abbastanza e ha interrotto anche lei prima che potesse finire la frase: "Ancora!". Poi ha salutato ("grazie ancora, grazie mille!"), dopodiché lo spagnolo ha lasciato la sala dove si stava svolgendo la conferenza stampa.