Cosa c'è da sapere sul ricchissimo Paris FC, seconda squadra di Parigi che sfiderà il PSG in Ligue 1 Il Paris FC è stato promosso in Ligue 1 e dal 2025-2026 sfiderà il Paris Saint Germain. Club ambizioso il Paris FC che appartiene alla ricchissima famiglia Arnault e alla Red Bull.

A cura di Alessio Morra

Parigi avrà dalla stagione 2025-2026 due squadre in Ligue 1. Al PSG, che ha vinto ancora il titolo e che è in semifinale di Champions League, si aggiunge il Paris Football Club, noto ‘solo' come Paris FC che pareggiando 1-1 con il Martigues ha ottenuto la promozione matematica. Sarà derby, ma sarà qualcosa di più di una semplice stracittadina. Perché l'altra squadra di Parigi ha grandi ambizioni e tante risorse, perché il club è controllato dal gruppo Red Bull e dalla famiglia di Bernard Arnault, il re del lusso, quinto uomo più ricco al mondo.

La storia del Paris FC

Il Paris FC e il Paris Saint Germain sono legati. Perché il Paris FC e il Saint Germain si fondono nel 1970, ma due anni dopo ognuno prende la sua strada. Quella del Paris FC è erta di difficoltà. Si fa fatica, due stagioni in D1 (all'epoca si chiamava così la Ligue 1), negli anni '70, poi bassifondi e una lunga risalita, culminata ora con la promozione.

Risalita prodotta dagli investimenti della famiglia Arnault e della Red Bull, che ha come super consulente Jurgen Klopp. L'idea di massima del club è chiara: si cercherà di raggiungere i piani altissimi del calcio francese e poi pure l'Europa. Il budget non sarà di poco conto, ma le spese non saranno folli, si punterà su tanti giovani di talento.

Gli stadi del PSG e del Paris FC sono praticamente attaccati, separati da una strada.

Gli stadi di PSG e Paris FC sono attaccati

La rivalità cittadina c'è e probabilmente diventerà più forte in futuro, non fosse altro che gli stati delle due squadre sono praticamente uno accanto all'altro. Il Parco dei Principi e lo Stade Jean Bouin sono separati da una strada. Ma i rapporti tra le proprietà sono ottimi. Al-Khelaifi e Antoine Arnault si stimano e sono legati da una rapporto di amicizia. Antoine Arnault è spesso alle partite del PSG ed è stato invitato anche a un evento importante del Paris Saint Germain. Ma ora si farà sul serio, certo sarà dura risalire rapidamente verso il vertice, anche se con gli investimenti giusti potrebbe essere tutto più rapido del previsto.

Jurgen Klopp è il coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull

La proprietà del Red Bull: tra la famiglia Arnault e Red Bull

Il Paris FC è la squadra della Famiglia Arnault, Bernard il capofamiglia ha 76 anni e un patrimonio stimato di 150 miliardi di euro. Uno dei figli Antoine ha deciso di investire nel calcio, in tandem con la Red Bull. Va da sé che abbinando questi elementi ne viene fuori qualcosa di potenzialmente fortissimo.

Il Paris FC però vuole procedere per gradi. Non con la politica dei piccoli passi, ma con quella degli investimenti mirati. Al momento la famiglia Arnault, tramite la holding Agache possiede il 52% del club, mentre la Red Bull arriva all'11%. Entro il 2027 acquisteranno le quote residue, che appartengono al presidente Pierre Ferracci. Intanto il primo traguardo è stato raggiunto: promozione in Ligue 1 e derby con il PSG.