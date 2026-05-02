Renato Marin in campo con il PSG: dopo Donnarumma un altro portiere italiano per Luis Enrique

Il portiere classe 2006, che ha giocato con le giovanili della Roma, ha fatto il suo esordio in Ligue 1 con il PSG, che con Renato Marin ritrova un portiere italiano dopo Gigio Donnarumma.

Il Paris Saint Germain, reduce dalla spettacolare partita con il Bayern Monaco, era chiamato all'impegno di Ligue 1 con il Lorient. Luis Enrique ha effettuato un discreto turnover ed ha lanciato dal primo minuto un giovane portiere italiano di 19 anni, il suo nome è Renato Marin. Nome che conoscono bene i tifosi della Roma, perché il portiere di origine brasiliana è stato nelle tre stagioni precedenti tesserato dai giallorossi.

Renato Marin in campo in PSG-Lorient

Aveva giocato con il PSG durante l'inverno, in una partita di Coppa di Francia contro una squadra di dilettanti. Ora l'esordio in Ligue 1. Un momento da ricordare per sempre per Marin che ha fatto rifiatare il titolare Safonov, l'ormai ex titolare Chevalier si è infortunato alla coscia destra. Esordio con pareggio, perché il Lorient ha ottenuto il 2-2 che dà speranze, ma non troppe, di rimonta al Lens. Marin nel finale di partita è stato provvidenziale con una parata che ha evitato il ko ai campioni d'Europa.

Marin è stato 5 anni nelle giovanili della Roma

Renato Marin ha il passaporto italiano e brasiliano. Classe 2006, 20 anni li compirà a luglio, sei anni fa si è trasferito con tutta la famiglia a Roma, con i giallorossi ha effettuato tutta la trafila nelle giovanili fino alla Primavera, transitando spesso anche in prima squadra. Ha vinto lo scudetto con l'Under 17 a suon di clean sheet. Bravo a parare, ma anche con i piedi, per questo evidentemente piace a Luis Enrique. Un passato nel futsal, il calcio a 5, dove ha affinato una tecnica di base sopraffina che gli permette di tirare anche rigori e punizioni.

Titolare dell'Under 19 dell'Italia agli ultimi Europei

Nato in Brasile con il doppio passaporto, ha giocato già con l'Italia. La scelta definitiva non l'ha ancora effettuata. Ma intanto va definito un portiere tricolore, un altro dopo Donnarumma per il PSG. Corradi lo convocò e lo scelse come titolare dell'Under 19 nell'ultimo Europeo. In futuro chissà, intanto dopo gli elogi di Luis Enrique, che tempo fa disse di avere tre portieri di alto livello, è arrivato pure l'esordio in campionato.