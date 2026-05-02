Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, Bebe Vio: “Mi hai dato la forza per ripartire”

Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, ex pilota e straordinario atleta paralimpico scomparso all’età di 59 anni. Note di cordoglio da FIA, Formula 1 e tante altre istituzioni e personalità. Il calcio italiano ricordo l’ex pilota e tutte le partite saranno precedute da un minuto di raccoglimento su tutti i campi.

Il mondo dello sport ricorda Alex Zanardi, ex pilota e straordinario atleta paralimpico scomparso all’età di 59 anni, lasciando un segno profondo nello sport e non solo.

Nelle sue tante vite ha lasciato insegnamenti a non mollare mai e Bebe Vio, in un toccante post su Instagram, lo ha ricordato con parole dolcissime: "Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto. A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la cultura della disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi. É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita".

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha rivolto un appello a Federazioni sportive, Discipline associate ed Enti di promozione affinché venga osservato un minuto di raccoglimento in tutte le competizioni in programma nel weekend in Italia, per rendere omaggio ad Alex Zanardi, definito un “campione unico e irripetibile” dello sport.

Anche Federica Pellegrini ha ricordato Zanardi con un post sul suo profilo di Instagram: "Se ne va un Uomo Incredibile, capace di Ispirare tutti noi, Mi dispiace così tanto…"

FIA e F1 ricordano Alex Zanardi: "Simbolo di coraggio e determinazione"

La FIA attraverso i suoi account social ha ricordato Zanardi con parole molto toccanti: "La FIA è addolorata nell'apprendere della morte di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, due volte campione CART il cui percorso da incidente che ha cambiato la vita a medaglia d'oro paralimpica lo ha reso uno dei concorrenti più ammirati dello sport e un simbolo duraturo di coraggio e determinazione".

Anche Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ha lasciato un ricordo per il suo amico Zanardi:

Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio caro amico Alex Zanardi. È stato veramente una persona ispiratrice, come essere umano e come atleta. Porterò sempre con me la sua straordinaria forza. Ha affrontato sfide che avrebbero fermato chiunque, eppure ha continuato a guardare avanti, sempre con un sorriso e una determinazione ostinata che ha ispirato tutti noi. Sebbene la sua perdita sia profondamente sentita, il suo lascito rimane forte. In questo momento, i miei pensieri più sentiti e le mie più profonde condoglianze vanno a sua moglie Daniela, a suo figlio Niccolò, al resto della famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Il calcio ricorda Zanardi: minuto di raccoglimento su tutti i campi

Il calcio italiano si stringe nel ricordo di Alex Zanardi. Per onorarne la memoria, la 35ª giornata di Serie A, in programma tra sabato 2 e lunedì 4 maggio, sarà preceduta da un minuto di raccoglimento su tutti i campi. Il gesto sarà esteso anche alle altre categorie professionistiche, inclusi i playoff di Serie C, e ai campionati dilettantistici, con il turno finale della Serie D.

La Federciclismo: "Alzato asticella e fissato nuovi limiti per tutti noi"

La Federazione Ciclistica Italiana si è stretta alla famiglia di Zanardi e, in occasione di tutte le gare in programma nel fine settimana, verrà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria del campione: "Ripercorrere la carriera del grande campione equivale a raccontare l’epopea di un uomo che non si è mai fermato a guardare indietro, ma ha sempre alzato l’asticella, fissando nuovi limiti per tutti noi. Lo ha fatto nel segno della velocità e dell’umanità, capace di sorridere e di guardare con fiducia al futuro anche nei momenti più difficili. Ciao Alex".

Il messaggio del presidente della Repubblica: "La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport"

"Come l'intera Italia, avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica".

Questo il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota di cordoglio per la scomparsa dell'ex pilota Alex Zanardi.