Como-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La sfida tra Como e Napoli ha una storia ricca, soprattutto al Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove le due squadre si sono incrociate 17 volte. Il bilancio sorride agli azzurri, avanti con 8 successi, a fronte di 5 pareggi e 4 sconfitte, oltre a una differenza reti favorevole (23 gol fatti contro 15 subiti).

Nell’ultimo precedente, però, è stato il Como ad avere la meglio: nella scorsa stagione la squadra di Cesc Fàbregas si è imposta 2-1, grazie a un’autorete di Amir Rrahmani e al gol di Diao, dopo il momentaneo pareggio firmato da Giacomo Raspadori.

Allargando lo sguardo, emerge un dato curioso: il Napoli non espugna Como da oltre vent’anni. L’ultimo successo esterno risale infatti alla stagione 2001/2002, quando in Serie B arrivò un 2-0 firmato da Oscar Magoni e Roberto Stellone. Negli incroci più recenti, gli azzurri hanno alternato risultati, ma arrivano da due sconfitte consecutive al Sinigaglia.

Rarissimo, invece, il segno “X”: l’ultimo pareggio a Como tra le due squadre risale addirittura alla stagione 1987/1988, quando il match si chiuse sullo 0-0.