Como-Napoli LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18

La diretta live della partita Como-Napoli per la 35 giornata di Serie A. Fabregas punta su Diao, Nico Paz e Baturina a supporto di Douvikas. Conte si affida a Hojlund terminale offensivo con De Bruyne e Alisson Santos sulla trequarti. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Chi è Michael Fabbri, l'arbitro di Como-Napoli
L'arbitro di Como-Napoli sarà Michael Fabbri, con Baccini e Bahri come assistenti e Perri quarto uomo. Al VAR ci sarà Doveri con Di Bello AVAR.
I precedenti tra Como e Napoli
La sfida tra Como e Napoli ha una storia ricca, soprattutto al Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove le due squadre si sono incrociate 17 volte. Il bilancio sorride agli azzurri, avanti con 8 successi, a fronte di 5 pareggi e 4 sconfitte, oltre a una differenza reti favorevole (23 gol fatti contro 15 subiti).
Nell’ultimo precedente, però, è stato il Como ad avere la meglio: nella scorsa stagione la squadra di Cesc Fàbregas si è imposta 2-1, grazie a un’autorete di Amir Rrahmani e al gol di Diao, dopo il momentaneo pareggio firmato da Giacomo Raspadori.
Allargando lo sguardo, emerge un dato curioso: il Napoli non espugna Como da oltre vent’anni. L’ultimo successo esterno risale infatti alla stagione 2001/2002, quando in Serie B arrivò un 2-0 firmato da Oscar Magoni e Roberto Stellone. Negli incroci più recenti, gli azzurri hanno alternato risultati, ma arrivano da due sconfitte consecutive al Sinigaglia.
Rarissimo, invece, il segno “X”: l’ultimo pareggio a Como tra le due squadre risale addirittura alla stagione 1987/1988, quando il match si chiuse sullo 0-0.
Come arriva il Napoli arriva alla partita di Como
Il Napoli viene dal pokerissimo alla Cremonese ed è chiamato a blindare il secondo posto dall’assalto del Milan di Massimiliano Allegri. Per questo motivo Antonio Conte dovrebbe affidarsi all’undici migliore disponibile, non dovendo fare i conti con nuovi problemi fisici. Restano però indisponibili David Neres, Vergara e Romelu Lukaku.
Come arriva il Como alla partita di oggi
Il Como coltiva il sogno Champions League, e molto passerà dalla sfida contro il Napoli. Cesc Fàbregas punta a scrivere una pagina storica con i lariani, attualmente quinti con 61 punti, a sole tre lunghezze dalla Juventus. La rincorsa è ancora aperta, ma il prossimo ostacolo sarà tutt’altro che semplice.
Dove vedere Como-Napoli di Serie A in TV e streaming
Como-Napoli, sabato 2 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30. Il match dello stadio Sinigaglia si potrà vedere in diretta Tv e streaming. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.