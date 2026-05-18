La triste premiazione del PSG campione in Francia, relegato in un angolo col trofeo per un dispetto

Il PSG ha vinto il campionato francese ma all'ultima giornata ha dovuto subire due grandi torti dai vicini di casa del Paris FC che non solo hanno vinto il derby, ma hanno deciso di fare un dispetto alla squadra di Luis Enrique rovinandogli la cerimonia di presentazione. I padroni di casa si sono rifiutati di ospitare la festa dei rivali, che avevano vinto matematicamente prima di scendere in campo per l'ultima giornata, e li hanno costretti a sollevare il trofeo in un angolo di campo frettolosamente mezz'ora prima del fischio d'inizio.

È uno sgarbo senza precedenti nato per una pura coincidenza. In genere i trofei si sollevano nell'ultima partita in casa, ma la vittoria aritmetica è arrivata all'ultima giornata di campionato che i parigini hanno giocato a pochi metri dal Parco dei Principi, in casa del Paris FC, che ha architettato per loro una premiazione surreale e sbrigativa che ha fatto il giro del mondo.

Il PSG costretto a sollevare il trofeo in un angolo

Sono sgarbi tra vicini, questioni di derby e di rivalità cittadine, ma questa volta il Paris FC l'ha combinata davvero grossa. Il PSG avrebbe dovuto sollevare il trofeo per la vittoria del campionato in casa sua, alla fine della partita come generalmente accade: non c'era altra soluzione, dato che la stagione è finita e la squadra di Luis Enrique non ha vinto in tempo per fare tutte le celebrazioni nel suo stadio. Per questo ha chiesto in prestito quello dei rivali che si sono rifiutati categoricamente. Il Paris FC ha rifiutato la richiesta della LFP di ospitare la cerimonia dopo la partita perché avevano organizzato una festa per salutare i giocatori in partenza e chiudere il campionato con uno spettacolo pirotecnico.

Il PSG ha cercato di spostare tutto al Parco dei Principi che si trova a poca distanza, ma la prefettura ha bocciato il piano per questioni di ordine pubblico. L'unica strada percorribile era quella di accettare le condizioni della squadra di casa: una cerimonia veloce, in un angolo del campo, davanti a circa mille tifosi della squadra campione. La festa si è svolta velocemente mezz'ora prima della partita, poi è cominciato il riscaldamento come se niente fosse. Una scena tristissima che ha lasciato tutti perplessi e che ha privato i ragazzi di Luis Enrique degli onori che spettano di solito a chi vince il campionato.