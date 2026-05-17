Corsa Champions, le combinazioni e la classifica avulsa a 90′ dalla fine: alla Juve serve un miracolo

Il Napoli si è tolto dalla corsa ottenendo la qualificazione matematica nel successo di Pisa. Restano Milan, Roma, Juventus e Como per gli ultimi due posti. A un turno dalla fine tutto può ancora accadere, anche se rossoneri e giallorossi hanno in mano il proprio destino.

Cosa succede adesso a soli 90 minuti dalla conclusione del campionato per la corsa alla Champions League? Ancora tutto aperto per due posizioni perché il Napoli ha raggiunto ufficialmente l'Inter nella qualificazione alla coppa per il prossimo anno, mentre Roma, Milan, Juventus e Como restano in ballo per gli ultimi due posti. Con i bianconeri quasi in missione disperata, visto che si giocheranno il tutto per tutto nel derby contro il Torino e, forse, potrebbe non bastare nemmeno una vittoria sui granata, dovendo fare i conti con le regole della classifica avulsa che, a pari punti tra due o più squadre, rimette in gioco anche il Como.

Napoli in Champions con un turno d'anticipo: festa per Conte a Pisa

La vittoria di Pisa ha consegnato al Napoli di Antonio Conte il pass ufficiale per la prossima Champions League con un turno d'anticipo: un 3-0 finale che non è mai stato in dubbio grazie ad una partita attenta e gestita nel migliore dei modi per arrivare all'ultima giornata già tranquilli per festeggiare di fronte al proprio pubblico al Maradona. E' arrivata infatti quota 73 per i partenopei che oramai sono tranquilli e osservano cosa potrà accadere alle loro spalle.

Il Napoli si è tolto dalla bagarre Champions vincendo contro il Pisa, con un turno d’anticipo

Milan e Roma oggi al 3° posto e artefici del proprio destino

Milan e Roma, uscite vittoriose dai rispettivi confronti contro Genoa e Lazio, salgono a quota 70 punti, andando di pari passo per le ultime due posizioni libere. Con la Juventus che si lecca le ferite, rabbiosa e sconfitta contro la Fiorentina, nell'ultima in casa, tra i fischi del proprio pubblico. Con il Como che ha vinto sul Parma e l'ha raggiunta, a quota 68 che al momento vale la sola Europa League.

Juventus, psicodramma: anche vincere nel derby potrebbe non bastare

La squadra di Massimiliano Allegri continua ad essere artefice del proprio destino perché adesso basterà trionfare a San Siro, perché con un successo all'ultima giornata contro il Cagliari, infatti, i rossoneri sarebbero certi di un piazzamento Champions senza attendere i verdetti altrui. L'undici allenato da Gasperini, dal canto suo, deve anche lui vincere ma in trasferta, a Verona. Se la Roma dovesse farcela anche i giallorossi non dovrebbero restare a guardare i risultati di Como e Juventus, impegnate rispettivamente contro Cremonese e Torino il prossimo weekend.

Felicità Roma: la vittoria nel derby l’ha spinta al 3° posto. Ora basterà vincere contro il Verona

Le combinazioni Champions: la classifica avulsa

Le combinazioni per la Juventus di Spalletti? Quasi impossibili perché i bianconeri non sono artefici del proprio destino: bisognerà vincere il derby della Mole contro i granata e, comunque, sperare. In cosa? O in un arrivo a tre, a pari punti con un eventuale pareggio di Milan e Roma, o in un arrivo a due con una tra Milan e Roma che non vincono. Perché? Con entrambe, sarebbe avanti la Juventus che ha una migliore classifica avulsa negli scontri diretti. Qualora le quattro contendenti arrivassero appaiate, con anche il Como di Fabregas, ci sarebbe un clamoroso ulteriore ribaltone: in Champions andrebbero a quel punto Milan e Como, con la Juventus quinta e la Roma che finirebbe sesta. Infatti i lariani sono messi bene negli scontri diretti visto che sarebbero avanti in caso di arrivo a tre con Milan e Juventus, ma anche nel caso vi fossero a pari punti insieme a Juve e Roma.

La classifica avulsa se arrivano a pari punti due squadre

Ecco la situazione a 90 minuti dal termine se tra Roma, Milan, Juventus e Como arriveranno in due a pari punti dietro a Inter e Napoli.

Milan-Roma: Milan avanti negli scontri diretti

avanti negli scontri diretti Milan-Como: Milan avanti negli scontri diretti

avanti negli scontri diretti Milan-Juventus: scontri diretti in parità (differenza reti Juventus +25, Milan +20)

+25, Milan +20) Roma-Como: scontri diretti in parità (differenza reti Como +34, Roma +28)

+34, Roma +28) Roma-Juventus: Juventus avanti negli scontri diretti

La classifica avulsa se arrivano a pari punti tre o quattro squadre

Ecco invece lo schema che si dipana in caso di classifica avulsa con tutte o tre squadre a pari punte a fine campionato:

Milan-Roma-Como: Milan avanti su Roma e Como, Como avanti sulla Roma

avanti su Roma e Como, avanti sulla Roma Milan-Roma-Juventus: Milan avanti su Roma e Como, Juventus avanti sulla Roma

avanti su Roma e Como, avanti sulla Roma Roma-Como-Juventus: Como avanti su Roma e Juve per differenza reti, Juve avanti sulla Roma