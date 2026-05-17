Sinner-Ruud in diretta, la finale degli internazionali di Roma: Jannik favoritissimo

Jannik Sinner e Casper Ruud si sfidano oggi a Roma per la finale degli Internazionali d'Italia 2026. L'incontro avrà inizio alle ore 17 sarà trasmesso in TV anche in chiaro: la finale si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) e su TV8. Sinner ha vinto la semifinale in due giorni con Medvedev, piegato dopo tre set. Mentre Ruud ha passeggiato con Darderi. Quattro precedenti, li ha vinti tutti Sinner, l'ultimo un anno fa a Roma per 6-0 6-1.
Sinner-Ruud, la diretta della finale agli Internazionali di Roma: orario e dove vederla
Jannik Sinner e Casper Ruud scenderanno in campo alle ore 17 per la finale degli Internazionali d'Italia. La partita che assegnerà il titolo di Roma si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canali 201 e 203, ma anche in chiaro su TV8. Streaming con Sky Go, NOW e in chiaro con tv8.it. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.