Sinner-Ruud in diretta, la finale degli internazionali di Roma: Jannik favoritissimo



Jannik Sinner e Casper Ruud si sfidano oggi a Roma per la finale degli Internazionali d'Italia 2026. L'incontro avrà inizio alle ore 17 sarà trasmesso in TV anche in chiaro: la finale si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) e su TV8. Sinner ha vinto la semifinale in due giorni con Medvedev, piegato dopo tre set. Mentre Ruud ha passeggiato con Darderi. Quattro precedenti, li ha vinti tutti Sinner, l'ultimo un anno fa a Roma per 6-0 6-1.

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