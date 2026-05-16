Medvedev propone una nuova regola sui problemi fisici dopo aver perso con Sinner: dire la verità

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Daniil Medvedev è stato molto sportivo al termine della semifinale dell'ATP 1000 di Roma persa con Jannik Sinner – in un match durato due giorni dopo la sospensione per pioggia di venerdì sera e il successivo rinvio al sabato – quando dopo aver salutato il campione azzurro sotto rete, gli ha detto "too good", ovvero "troppo bravo".

Massima stima per il numero uno al mondo, che gli ha inflitto la decima sconfitta nelle ultime undici partite (unica eccezione Wimbledon 2024) e nessuna polemica per quanto accaduto la sera prima in occasione del timeout medico chiesto da Sinner e sul quale il russo aveva gettato dubbi che fosse stato utilizzato per trattare crampi, il che non è possibile a termini di regolamento.

La soluzione di Medvedev: i tennisti dicano che hanno i crampi, l'ATP permetta di trattarli

Medvedev è tornato sulla questione nella conferenza successiva alla partita con Sinner, quando gli è stato chiesto se avesse una soluzione per gestire casi come questo, visto che per un arbitro è impossibile capire se un giocatore sta avendo davvero i crampi e dunque può effettivamente chiedere l'intervento del fisioterapista.

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Il 30enne moscovita non si è trincerato dietro risposte di circostanza, ma ha proposto un cambio nel regolamento che disciplina i ‘medical timeout' nel tennis: "In realtà ho una soluzione – ha risposto Medvedev – Consentire il trattamento medico, cioè il fisioterapista per tre minuti quando hai i crampi, e allora non c'è più problema".

I tennisti dunque dovrebbero dire la verità sui loro problemi fisici e l'ATP dovrebbe permettere di trattarli in partita: "A quel punto un giocatore potrebbe dire: ‘Ho i crampi, ho bisogno del fisioterapista' – ha continuato il russo, che lunedì sarà numero 8 al mondo – Al momento non è permesso, quindi capisco perfettamente che ovviamente se inizi ad avere i crampi – e magari lui non li aveva davvero, non ne ho idea – quello che fai è chiamare il fisioterapista e dire: ‘Ah, ho un piccolo dolore alla gamba'. Probabilmente l'ho fatto anch'io nella mia carriera. E poi cerchi di usare quel tempo. Quindi se fosse permesso il trattamento medico per i crampi, non ci sarebbe più nessun problema. Questa è la soluzione".