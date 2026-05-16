Medvedev e i sospetti sulle condizioni di Sinner: “Spero di non essere multato per averlo detto”

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, poi sospesa per pioggia e da recuperare oggi pomeriggio alle 15, si è portata con sé diversi spunti. Dal secondo set vinto dal russo fino alla presunta crisi di panico e conati di vomito per Sinner il quale però, a un certo punto della partita, ha richiesto anche il Medical Timeout. Il fisioterapista è intervenuto soprattutto sul quadricipite dell'altoatesino. Ebbene proprio su questo aspetto ha avuto da ridire Medvedev. In attesa dell'intervento medico a cui si è sottoposto Sinner, il russo ha espresso dubbi sull'infortunio dell'altoatesino facendo capire che Jannik stesse soffrendo di crampi. Ma qual è la differenza?

In base al regolamento ufficiale dell'ITF (International Tennis Federation), i crampi sono considerati "perdita di condizione fisica naturale" (loss of natural conditioning) e non un vero e proprio infortunio acuto. Per questo motivo non è permesso chiamare il fisioterapista. Medvedev dunque sospettava che in realtà a Sinner fosse stato necessario l'intervento del fisioterapista per via dei crampi e ha richiamato l'attenzione dell'arbitro. "Non facciamo giochi stupidi. Spero di non essere multato per averlo detto, perché mi multano di 50.000 euro a ogni torneo – spiega subito Medvedev facendo una chiara allusione all'intervento medico su Sinner. L'arbitro replica subito -. Non posso risponderti su questo". Medvedev così va al punto: "Quando chiami il fisioterapista per i crampi, non ti multano neanche lì, giusto?".

Il dialogo di Medvedev con l'arbitro e i dubbi espressi da Murray in telecronaca

Medvedev fa capire all'arbitro Aurélie Tourret di non credere che quello su Sinner fosse un intervento medico. E la Tourret risponde: "Se sono crampi, niente trattamento; se non lo sono, allora il trattamento è consentito". Medvedev è sarcastico: "Interessante". Sinner viene massaggiato e nel frattempo sorseggia la famosa bevanda al cetriolo usata dagli atleti proprio per prevenire i crampi. Ecco perché evidentemente a Medvedev vengono dei sospetti. A sposare la tesi del tennista russo è anche l'ex campione Jamie Murray che a Sky Sports , durante la telecronaca, ha ipotizzato che fosse proprio così.

"In pratica lo stanno curando per i crampi, gli stanno massaggiando i quadricipiti – ha detto -. Succede spesso ma personalmente non sono d'accordo". Murray commenta ancora le immagini dell'intervento del fisioterapista su Sinner: "Ora si sta facendo massaggiare anche l'altro quadricipite, quindi è difficile spiegare che ha due quadricipiti infortunati e che non si tratta di crampi mentre sorseggia il suo succo di cetriolo".

Murray fa capire come questa sia una pratica molto diffusa tra i tennisti, non soltanto per Sinner, qualora fosse stato appurato che il suo intervento medico era dovuto ai crampi: "I giocatori sfruttano questa situazione ogni settimana, non è un caso isolato – spiega -. Medvedev sa cosa sta succedendo. Anche il fisioterapista dell'ATP, lo sa." Insomma, vengono espressi dubbi sul fatto che Sinner avesse o meno dei crampi ma Medvedev prosegue la sua partita senza fare ulteriori proteste prima che la semifinale venisse sospesa e rinviata per pioggia.