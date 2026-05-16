Sinner-Medvedev, quando si gioca dopo la sospensione per pioggia: a che ora e dove vedere in TV la semifinale

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La semifinale tra Sinner e Medvedev ripartirà oggi sabato 16 maggio non prima delle ore 15. Appuntamento sul Centrale del Foro Italico per il secondo round dell'intrigante e intensa sfida tra il numero uno e il numero 9 al mondo sospesa ieri per pioggia. Si ripartirà esattamente da dove ci si era fermati prima del maltempo, ovvero dal 4-2 per Sinner e vantaggio Medvedev nel suo turno di servizio. Si deciderà così il secondo finalista degli Internazionali d'Italia, quello che andrà a sfidare Casper Ruud, giustiziere di Darderi.

A che ora giocano oggi Sinner e Medvedev per la semifinale dopo la sospensione per pioggia

La sospensione per la pioggia e il rinvio dunque della semifinale tra Sinner e Medvedev ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma in fretta. Il recupero della partita si giocherà oggi non prima delle ore 15 su Campo Centrale. Il tennista italiano e quello russo scenderanno in campo dopo la semifinale del doppio tra la coppia azzurra Bolelli-Vavassori e Harrison-Skupski. Al termine di questo attesissimo match spazio alla finale femminile tra Gauff e Svitolina, non prima delle 17.

Sinner in difficoltà contro Medvedev, il risultato prima del rinvio

Jannik Sinner dunque tornerà in campo nella speranza di sfruttare la scia di quanto avvenuto nel terzo set quando è riuscito a ritrovare una condizione fisica accettabile dopo il crollo del secondo. Un calo evidente quello del campione italiano, reso ancor più evidente dal rendimento eccezionale di Medvedev capace di conquistare il parziale 7-5, dopo il 6-1 incassato nel primo set. Una vera e propria battaglia, che ora ripartirà in condizioni molto diverse rispetto a quelle di ieri sera. Infatti con il sole le cose potrebbero cambiare per i giocatori che torneranno anche più freschi in campo.

Dove vedere in TV Sinner-Medvedev

Sinner-Medvedev dovrebbe essere trasmessa nuovamente in chiaro su TV8 essendo ancora parte del match in programma ieri visibile senza la necessità di abbonamenti. Diretta garantita anche su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming su TV8 e su Sky GO e NOW.

Quando si giocherà la finale del torneo di Roma

La finale del torneo di Roma si giocherà domenica 17 maggio alle ore 17 sul Campo Centrale del Foro Italico. L'unica certezza al momento è che ci sarà Casper Ruud, che ci arriva sicuramente più riposato rispetto al vincente del match tra Sinner e Medvedev.