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Internazionali d'Italia a Roma

Darderi travolto da Ruud a Roma, un tifoso lo accusa: “Abbiamo pagato!”. Lui gli dà la racchetta

Darderi nella semifinale persa a Roma contro Ruud ha reagito con un tifoso che ha fatto riferimento alla sua prestazione non esaltante.
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A cura di Marco Beltrami
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Internazionali d'Italia a Roma

Luciano Darderi non è riuscito a creare particolari problemi a Casper Ruud uscendo di scena nella semifinale degli Internazionali d'Italia. A Roma il tennista italiano ha pagato dazio alla fatica dopo le imprese con Zverev e Jodar, riuscendo a portare a casa appena due game. Sin dall'inizio si è capito che quello visto oggi non era il vero Darderi, con il pubblico che ha provato comunque a sostenerlo sulla scia dell'entusiasmo per quanto fatto finora. Ci sono state però anche delle eccezioni: uno spettatore ha urlato qualcosa di negativo nei suoi confronti, provocando una reazione ironica e piccata.

Darderi eliminato facilmente da Ruud, uno spettatore non gradisce

Neanche la pioggia è servita a Luciano per recuperare energie sul Centrale del Foro Italico. Non si può pensare di impensierire Ruud se non si è al top della forma, e così è stato. Un rigurgito d'orgoglio ha permesso a Darderi di provare a tornare in partita nel finale del secondo set, ma il suo avversario è stato bravo a spegnere tutto sul nascere. Uno dei presenti sugli spalti in un momento di silenzio ha urlato qualcosa che non ha lasciato indifferente Darderi. A quanto pare la frase sarebbe stata un riferimento al fatto di aver pagato il biglietto e al non dover assistere di fatto ad una partita vera: "Abbiamo pagato!"

La reazione di Darderi e del resto dei tifosi italiani al Foro Italico

Subito sono partiti i fischi del resto dello stadio a difesa di Darderi. Il giocatore dal canto suo prima ha sorriso amaramente, poi si è voltato in direzione degli spalti e ha fatto finta di cedere la racchetta. Insomma come a dire: "Vieni tu a giocare". Un gesto plateale ripetuto diverse volte prima di tornare al suo posto. Dopo aver ottenuto il punto, Darderi si è girato nuovamente verso il pubblico e ha fatto il cenno dell'ok, come a dire "Va bene così". Dopo essersi scusato con Ruud, il tennista italiano non è riuscito ad ottenere altri game ed è uscito comunque tra gli applausi della maggior parte dei sostenitori che non hanno dimenticato le prestazioni dei giorni scorsi. Da lunedì sarà il numero 16 del mondo.

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Grande signorilità da parte di Ruud nelle interviste post-partita a sottolineare quanto sia duro finire una partita a tarda notte, come accaduto a Darderi contro Jodar e tornare in campo a distanza di poche ore.

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