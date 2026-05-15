Darderi travolto da Ruud a Roma, un tifoso lo accusa: “Abbiamo pagato!”. Lui gli dà la racchetta

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Luciano Darderi non è riuscito a creare particolari problemi a Casper Ruud uscendo di scena nella semifinale degli Internazionali d'Italia. A Roma il tennista italiano ha pagato dazio alla fatica dopo le imprese con Zverev e Jodar, riuscendo a portare a casa appena due game. Sin dall'inizio si è capito che quello visto oggi non era il vero Darderi, con il pubblico che ha provato comunque a sostenerlo sulla scia dell'entusiasmo per quanto fatto finora. Ci sono state però anche delle eccezioni: uno spettatore ha urlato qualcosa di negativo nei suoi confronti, provocando una reazione ironica e piccata.

Darderi eliminato facilmente da Ruud, uno spettatore non gradisce

Neanche la pioggia è servita a Luciano per recuperare energie sul Centrale del Foro Italico. Non si può pensare di impensierire Ruud se non si è al top della forma, e così è stato. Un rigurgito d'orgoglio ha permesso a Darderi di provare a tornare in partita nel finale del secondo set, ma il suo avversario è stato bravo a spegnere tutto sul nascere. Uno dei presenti sugli spalti in un momento di silenzio ha urlato qualcosa che non ha lasciato indifferente Darderi. A quanto pare la frase sarebbe stata un riferimento al fatto di aver pagato il biglietto e al non dover assistere di fatto ad una partita vera: "Abbiamo pagato!"

La reazione di Darderi e del resto dei tifosi italiani al Foro Italico

Subito sono partiti i fischi del resto dello stadio a difesa di Darderi. Il giocatore dal canto suo prima ha sorriso amaramente, poi si è voltato in direzione degli spalti e ha fatto finta di cedere la racchetta. Insomma come a dire: "Vieni tu a giocare". Un gesto plateale ripetuto diverse volte prima di tornare al suo posto. Dopo aver ottenuto il punto, Darderi si è girato nuovamente verso il pubblico e ha fatto il cenno dell'ok, come a dire "Va bene così". Dopo essersi scusato con Ruud, il tennista italiano non è riuscito ad ottenere altri game ed è uscito comunque tra gli applausi della maggior parte dei sostenitori che non hanno dimenticato le prestazioni dei giorni scorsi. Da lunedì sarà il numero 16 del mondo.

Grande signorilità da parte di Ruud nelle interviste post-partita a sottolineare quanto sia duro finire una partita a tarda notte, come accaduto a Darderi contro Jodar e tornare in campo a distanza di poche ore.