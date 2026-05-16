Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 in diretta LIVE, si gioca dalle 15 a Roma dopo la pioggia: in palio la finale con Ruud

La semifinale tra Sinner e Medvedev riprende oggi pomeriggio non prima delle ore 15 dopo la sospensione per pioggia di ieri. I due tennisti scenderanno in campo sul Centrale del Foro Italico per completare il match che era stato fermato sul risultato di 6-2 5-7 4-2 a favore di Sinner, con Jannik al servizio. In palio c'è la finale con Ruud. La partita sarà trasmessa di nuovo in tv in chiaro, su TV8, e sui canali su Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming su TV8 e su Sky GO e NOW.
Internazionali d'Italia, il programma di oggi a Roma: dopo Sinner-Medvedev c'è la finale femminile
Sinner-Medvedev si giocherà alle ore 15 su Campo Centrale. I due tennisti giocheranno dopo la semifinale del doppio tra la coppia azzurra Bolelli-Vavassori e Harrison-Skupski. Al termine di questo attesissimo match spazio alla finale femminile tra Gauff e Svitolina, non prima delle 17.
Dove vedere Sinner-Medvedev oggi in TV e streaming, anche in chiaro
Sinner-Medvedev sarà trasmesso nuovamente in chiaro su TV8 essendo ancora parte del match in programma ieri visibile senza la necessità di abbonamenti. Diretta garantita anche su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming su TV8 e su Sky GO e NOW.
A che ora ricomincia Sinner-Medvedev oggi dopo la pioggia agli Internazionali d'Italia 2026 a Roma
Sinner sfiderà Medvedev nella semifinale degli Internazionali di Roma che riprenderà oggi non prima delle ore 15. Si giocherà sul Centrale del Foro Italico.