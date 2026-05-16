Sinner-Medvedev 6-2 5-7 4-2 in diretta LIVE, si gioca dalle 15 a Roma dopo la pioggia: in palio la finale con Ruud

La semifinale tra Sinner e Medvedev riprende oggi pomeriggio non prima delle ore 15 dopo la sospensione per pioggia di ieri. I due tennisti scenderanno in campo sul Centrale del Foro Italico per completare il match che era stato fermato sul risultato di 6-2 5-7 4-2 a favore di Sinner, con Jannik al servizio. In palio c'è la finale con Ruud. La partita sarà trasmessa di nuovo in tv in chiaro, su TV8, e sui canali su Sky, in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming su TV8 e su Sky GO e NOW.