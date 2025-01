video suggerito

Cos’è il succo di sottaceti che Sinner ha bevuto contro Shelton e perché ha benefici provvidenziali Jannik Sinner nel finale del match contro Ben Shelton agli Australian Open ha fatto ricorso al succo di sottaceti che pare serva ad alleviare i crampi. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

Un pizzico di apprensione per le condizioni di Jannik Sinner nel finale del match vinto contro Ben Shelton agli Australian Open. Nel terzo set, il numero uno al mondo ha dovuto fare i conti con qualche piccolo problema di natura muscolare. Niente di grave, solo qualche crampo per l'azzurro, che ha fatto ricorso ai massaggi tra un cambio di campo e l'altro. Le telecamere hanno mostrato anche il suo ricorso a bottigliette di "Pickle Juice", ovvero succo di sottaceti. Qual è il motivo di questa scelta concordata con il fisioterapista?

Sinner e il succo di sottaceti preso contro Shelton nella semifinale degli Australian Open

Il succo di cetriolo viene utilizzato di solito dagli atleti per cercare di contrastare i crampi muscolari. Sinner provato dalle fatiche del suo percorso agli Australian Open e dalla fatica contro Shelton ha unito dunque questa bevanda, a quelle che di solito usa in panchina ovvero acqua e integratori. D'altronde è stato lui stesso dopo la semifinale a parlare delle sue condizioni tranquillizzando tutti: "C'era tensione e qualche piccolo crampo. Anche lui stava soffrendo e cercavo di spostarlo il più possibile e di essere aggressivo. Queste partite si possono allungare, tre set e 2 ore e mezza non è poco".

Cos'è il pickle juice, il succo di sottaceti utilizzato per alleviare i crampi

Sul succo di cetriolo ci sono varie teorie, anche se sono tantissimi gli atleti e i preparatori che ne fanno utilizzo. Questo liquido, con totale assenza di glutine, caffeina e zucchero, così come il succo dei sottaceti viene sfruttato per alleviare i crampi dopo l'esercizio fisico. Secondo alcuni ricercatori, tutto ciò aiuta anche a migliorare alcuni riflessi muscolari. Tutto nasce da un esperimento del 2010, in cui è stato dimostrato che sportivi che avevano assunto il "pickle juice" hanno visto ridursi la durata dei crampi: in media infatti ha migliorato la condizione muscolare in poco più di un minuto e un 45% più veloce rispetto ad atleti che non avevano assunto nulla.

Questo rende l'idea di quanto un effetto del genere possa essere utile in una partita in cui il traguardo era dietro l'angolo e bisognava solo portare a casa gli ultimi game, come è stata appunto quella di Sinner. I ricercatori non sono riusciti a chiarire il motivo di questo effetto, scongiurando l'ipotesi che si tratti di un fattore psicologico ovvero il proverbiale effetto placebo. Inizialmente si pensava che fosse dovuto all'aumento degli elettroliti dopo il consumo di succo di cetriolo, ma il tutto è stato smentito da esami specifici.

Una causa plausibile, ma non confermata, potrebbe essere quella legata ai riflessi muscolari che il succo di sottaceti scatena quando attraversa la parte posteriore della gola. In questo modo si annulla la possibilità che non ci siano effetti dei neuroni sui muscoli di tutto il corpo, spegnendo dunque la sensazione dei crampi. Per questo non c'è nemmeno bisogno di bere il prodotto ma basta tenerlo in bocca per un po', anche perché il sapore non è dei più piacevoli.