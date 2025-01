video suggerito

Sinner e il video privato dopo il trionfo: “Ora viene la mia parte preferita. Troviamo il supermercato” Jannik Sinner ha regalato in un vlog, un video privato, i dietro le quinte della sua avventura agli Australian Open. Un contenuto molto suggestivo. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha pubblicato sui suoi canali un video che racconta i suoi Australian Open da una prospettiva diversa. Una sorta di "vlog" per mostrare anche i dietro le quinte del torneo che ha vinto per la seconda volta di fila. Tanti i momenti interessanti e suggestivi, con il numero uno al mondo che ha spiegato nel finale quanto sia importante celebrare un successo del genere, ovviamente alla sua maniera.

Il vlog di Sinner sugli Australian Open

Partiamo dalla fine, dal Sinner finalmente trionfatore in Australia che all'interno della sua stanza d'albergo la sera del successo contro Zverev, si gode il nuovo trofeo degli Australian Open. Come sempre sobrio e saggio l'azzurro che a favore della telecamera che lo ha accompagnato in questo "viaggio" spiega: "Il successo è anche un modo per ringraziare tutti coloro che ti hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. La cosa migliore è festeggiarlo in modo carino, con le persone a cui tengo davvero e che sono qui, e anche con te che stai dietro la telecamera".

D'altronde in pochissimi sanno quanta fatica e lavoro ci sia dietro ogni torneo a cui si partecipa. Un motivo in più poi per scaricare tutta la tensione con il relax: "È incredibile perché la gente vede solo quello che facciamo in campo, ma ciò che conta davvero è la vita fuori dal campo, dove si costruisce il futuro. Questi giorni sono rari ovvero quelli in cui vinci un torneo, non importa quanto importante. Ho vinto tre tornei dello Slam, ma alla fine sono solo tre giorni. Devi goderteli e non si tratta di qualcosa che si fa in una sola sera o notte. Bisogna goderne per i prossimi giorni perché è raro".

Sinner racconta i festeggiamenti per gli Australian Open nel video privato

E come dunque sono iniziate le speciali celebrazioni di Sinner? Con un hamburger. Infatti tempo fa Jannik in un'intervista svelò di avere una tradizione legata alle sue settimane migliori nel circuito: "Ho questa cosa che quando abbiamo una buona settimana mangiamo sempre un hamburger. Qual è il miglior hamburger in giro per il mondo? Onestamente quello in Australia è stato davvero bello". E dunque che la festa inizi per Jannik che alla telecamera ha svelato: "E ora la mia parte preferita, l'hamburger". E dopo che il cameraman lo saluta: "Troviamo il ‘supermercato' allora, andiamo!" ecco la buonanotte con l'appuntamento al giorno successivo. E nella chiusura mattutina del vlog ecco spuntare un Sinner tutt'altro che sveglio e pronto a registrare. D'altronde il trofeo andava festeggiato all'altezza.

Un bellissimo video-viaggio quello di Sinner che ha regalato tanti passaggi extra-campo della sua fortunata esperienza australiana del 2025. Allenamenti e momenti di relax, incontri con i fan e passaggi con il suo team dai quarti fino al trionfo finale. Sempre con un atteggiamento positivo per il numero uno al mondo che si è mostrato anche nei panni di "driver" guidando la piccola auto adibita per il trasporto dei giocatori. Scatenato Sinner in versione Leclerc, tra le risate della sua squadra-famiglia. Una conferma di quanto questo gruppo sia compatto.