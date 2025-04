video suggerito

Medvedev non vede l’ora di ritrovare Sinner: “Il suo ritorno sarà fantastico per tutto il tour” Daniil Medvedev da Monte Carlo, dove sarà impegnato nel terzo torneo 1000 del 2025, regala parole meravigliose per Jannik Sinner, che tornerà solo a Roma dopo la sospensione. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tennis fa tappa a Monte Carlo, per uno dei tornei più prestigiosi. Torneo che non ha nastri di partenza Jannik Sinner, sospeso ancora per un mesetto scarso. Jannik è il convitato di pietra di ogni appuntamento che conti. Non c'è, ma si parla sempre del numero 1. Dal Principato lo ha fatto anche Daniil Medvedev che, in modo nemmeno sorprendente, ha regalato parole meravigliose per il tennista altoatesino.

Medvedev in campo a Monte Carlo

La terra battuta non è la superficie preferita di Medvedev, che però a Roma ha vinto l'ultimo titolo della sua carriera. La terra rossa ora la digerisce, ma il suo 2025 è molto al di sotto delle aspettative. Alla vigilia del torneo di Monte Carlo il russo ha parlato anche di Jannik Sinner.

"Affrontarlo sarà difficile per tutti"

Parole e musica meravigliose per l'altoatesino a Sky Sport: "Il tennis è uno sport individuale. Succede di tutto: infortuni, sospensioni e storie di ogni genere. Il tennis è molto veloce ma sappiamo che Sinner tornerà presto, a Roma. Mancano ancora due 1000 senza di lui, vediamo in che modo tornerà. Sono sicuro che si allenerà duramente. Al momento lui non è qui per giocare questo torneo ma quando tornerà affrontarlo sarà difficile per tutti, perché lui vince sempre tantissime partite. Penso che il suo ritorno sarà fantastico per l'ATP Tour".

Il tennista russo non è mai banale. Medvedev non era stato tra i duri, non era stato tra quelli che si erano messi con il fucile puntato su Sinner dopo la sospensione. Ora queste parole, che sicuramente Jannik apprezzerà. Medvedev farà il suo esordio nel torneo di Monte Carlo lunedì 7 aprile contro il connazionale Khachanov, ed è collocato nella parte alta del tabellone, nello spicchio di de Minaur.