Lorenzo Musetti duro: “A Roma scommettitori ovunque, è chiaro che c’è chi gioca. Dobbiamo cacciarli”

Le scommesse sono un vero problema per il tennis. Da Roma ne hanno parlato senza remore Lorenzo Musetti e Elina Svitolina: “Molti guardano le partite solo perché hanno scommesso”.

Che il tennis abbia un problema con le scommesse è cosa nota, e da tempo. A Roma l'argomento è di tendenza. Anche quest'anno gli scommettitori hanno dato vita a uno spettacolo indegno, è accaduto già nel torneo delle qualificazioni. L'aumento del costo dei biglietti non è servito ad escludere dal Foro Italico chi ama scommettere sul tennis. Il tema è noto, a parlarne però sono sempre stati finora solo addetti ai lavori e appassionati. Ma per la prima volta con forza si fanno sentire anche tennisti di alto livello. Così è stato agli Internazionali con Lorenzo Musetti ed Elina Svitolina.

Musetti: "L'ATP deve aumentare la sicurezza"

Dopo aver vinto in modo eroico contro Cerundolo, Musetti, che non era al top fisicamente e ha chiuso tra le lacrime e gli applausi scroscianti della folla, in conferenza stampa ha toccato il tema degli scommettitori. E lo ha fatto senza fronzoli, come fosse un rovescio meraviglioso dei suoi: "Succede molto spesso che ci siano scommettitori ovunque. In alcune partite è abbastanza chiaro che qualcuno stia giocando tra il pubblico, non tifando per il favorito di casa, e addirittura disturbando. Dobbiamo cercare di allontanare queste persone. L’ATP deve aumentare la sicurezza in questo senso".

Svitolina: "Molti tifosi guardano le partite perché hanno scommesso"

Quelle parole dette da uno che è stato numero 5 della classifica mondiali devono avere un peso, e non possono passare inosservate, così come quelle di Svitolina, una delle giocatrici più esperte che ha toccato vette importanti e sta vivendo un 2026 eccezionale. Sempre da Roma la giocatrice ucraina non si è nascosta parlando di scommesse: "Penso sia normale nel tennis. Sappiamo tutti che le scommesse giocano un ruolo importante in questo sport. Molti tifosi guardano le partite perché hanno scommesso".

La tennista ucraina Elina Svitolina ha parlato della piaga delle scommesse nel tennis.

Per poi aggiungere: "Sarebbe meglio sostenere un giocatore semplicemente perché si apprezza il suo stile di gioco, perché si apprezza quella persona, quel giocatore. È triste. Non mi piace che le persone possano sostenere altri giocatori semplicemente perché hanno scommesso. A volte il pubblico applaude tra la prima e la seconda di servizio. A Stoccarda, su un break point contro di me, urlavano: "È break time!". Lo trovo irrispettoso in un certo senso. Non mi piace. Vorrei che non facesse mai parte di questo sport".