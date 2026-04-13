Lorenzo Musetti e la fidanzata Veronica Confalonieri: “È una santa. Mi sopporta sempre”

Il 24enne tennista di Massa Carrara parla del rapporto con la donna da cui ha avuto 2 figli (Leandro e Ludovico): “Per me è cruciale averla il più vicino possibile”.

"Un angelo. Una santa". Veronica Confalonieri è l'altra metà del cielo nel mondo di Lorenzo Musetti. Il tennista di Massa Carrara ne parla così, la descrive come la donna che lo aiuta a restare in equilibrio sopra la follia dei viaggi, dei tornei, dello stress che portano sbuffi e bestemmie, vittorie (le ultime risalgono al 2022) e sconfitte (in ben 7 finali consecutive), del ranking che cambia a fisarmonica. È ancora in top 10, ma 9° dopo lo scivolone dal 5° gradino per non essere riuscito a confermarsi a Monte Carlo (dove l'anno scorso venne battuto in finale da Alcaraz). Il campione azzurro ha più volte raccontato quanto la presenza della compagna sia fondamentale non solo nella vita privata, ma anche in quella professionale. Valentina è lì: il 24enne toscano sa che può voltarsi e ne incrocerà la sguardo. E fa tutta la differenza perché "mi sostiene sempre".

Il rapporto con la compagna: "Per me è cruciale averla il più vicino possibile"

La loro storia d'amore è stata vissuta per molto tempo lontano dai riflettori, poi condivisa con discrezione sui social, e oggi sempre più legata alla costruzione di una giovane famiglia. Leandro (2 anni) e Ludovico, che ha pochi mesi, sono i figli della giovane coppia che vive a Monte Carlo.

"Lo so che può sembrare un po' strano ma mi è sempre piaciuto avere una famiglia giovane. Ho una fidanzata che è un angelo, una santa, e mi sopporta e mi sostiene. È fondamentale in questo lavoro, in questa vita". Quest'ultima frase spiega bene qual è il legame molto forte che unisce Lorenzo a Valentina nonostante le sollecitazioni di una disciplina sportiva che ti porta a girare il mondo, ad avere una sorta di casa itinerante, a stare sempre con la valigia pronta. Dopo Monte Carlo, Musetti è atteso a Barcellona per il torneo Atp 500 (ci sarà anche un altro italiano, Lorenzo Sonego). "È importante avere qualcuno che ti supporti sempre – ha ammesso nell'intervista al Mundo Deportivo -, che mi consigli pensando al mio bene. Per me è cruciale averla il più vicino possibile".

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Leandro e Ludovico i due figli della coppia

La coppia, entrambi classe 2002, ha costruito il proprio legame a partire dal 2020, grazie a conoscenze comuni legate al mondo del tennis. La relazione, però, è rimasta riservata fino al 2022, quando i due hanno iniziato a condividere i primi scatti insieme, tra viaggi e momenti di vita quotidiana. Due anni più tardi, a marzo, è nato Leandro mentre a fine novembre 2025 è venuto alla luce Ludovico. E in conferenza stampa dopo la vittoria contro Alex De Minaur alle Atp Finals di Torino ‘Muso' dedicò quel successo al piccolo che sarebbe nato di lì a poco. "È stata la partita più intensa della mia carriera, eEntrerà in un posto speciale del mio cuore. La dedico a Leandro, che sarà il nostro secondo bambino… gliela dedico in anticipo".

Chi è Veronica Confalonieri, tra design e tennis

Nata a Sanremo nel 2002, Veronica Confalonieri è una figura cresciuta tra creatività e sport. Dopo gli studi in Graphic Design presso lo IED di Milano (Istituto Europeo del Design), ha costruito il proprio percorso professionale nel mondo della comunicazione visiva, lavorando anche per progetti legati ai media sportivi. Il tennis rappresenta parte del suo mondo, non solo per il legame con Musetti: la sorella maggiore, Valentina Confalonieri, ha giocato per anni e adesso è un'affermata allenatrice oltre a essere sposata con il tennista Gianluca Mager.