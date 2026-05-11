Il calendario delle partite per la 37ª giornata di Serie A: il derby Roma-Lazio è un rebus

La programmazione della penultima giornata di Serie A è diventata un vero e proprio caso in Italia che coinvolge almeno quattro partite e altrettante squadre impegnate nella cosa al piazzamento europeo. Per i club che lottano per i medesimi obiettivi deve essere garantita la contemporaneità per le ultime due gare della stagione, ma il piazzamento del derby di Roma rende ogni incastro molto complesso.

Roma-Lazio si gioca il prossimo weekend all'Olimpico, a pochi passi dal Foro Italico dove domenica si terrà la finale degli Internazionali di tennis. Due eventi di grande portata racchiusi nel giro di pochi metri che mettono sotto pressione l'apparato di sicurezza della capitale che potrebbe fare fatica a garantire l'ordine pubblico. Ma non ci sono molti slot disponibili dove piazzare le gare, specialmente per far contenti tifosi e broadcaster.

Domenica al Foro Italico ci sarà la finale degli Internazionali di Roma

Quattro partite domenica alle 12:30

La scelta dello slot di Roma-Lazio condizionerà tutto il calendario perché è l'unica gara che dà problemi alla programmazione. Il derby della capitale non si può giocare di sabato perché la Lazio mercoledì giocherà la finale di Coppa Italia all'Olimpico con l'Inter, ma non si può giocare neanche di sera per motivi di ordine pubblico. Domenica 17 maggio alle 15:00, che sarebbe lo slot ideale, è stato scartato perché alle 17:00 ci sarà la finale degli internazionali d'Italia a pochi metri dallo stadio e non è possibile pianificare la partita per questioni di ordine pubblico.

L'unica alternativa è pianificare la gara per domenica alle 12:30, un orario che non piace ad allenatori (Sarri ha già protestato) e tifosi. Ma siccome nelle ultime due giornate di campionato va garantita la contemporaneità alle squadre che giocano per gli stessi obiettivi, oltre a Roma-Lazio bisognerà programmare in quello stesso slot anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma: in pratica nel lunch match ci sarebbero almeno quattro partite, una cosa mai vista prima d'ora.

Per Genoa–Milan, Juventus–Fiorentina e Como–Parma dovrà essere garantita la contemporaneità

Gli incastri del calendario

Resta un solo orario in grado di rispettare tutti i paletti e garantire anche l'ordine pubblico, senza sovrapporsi alla finale degli Internazionali d'Italia: è domenica alle 12:30, orario in cui si potrebbero giocare almeno quatto partite che vedranno come protagoniste le squadre che si contendono un posto in Europa. Potrebbero anche essere cinque nel caso il Napoli perdesse contro il Bologna: con una vittoria la squadra di Conte blinderebbe l'accesso in Champions League, ma in caso di KO finirebbe in contemporanea con tutte le sue rivali nel grande calderone che accompagnerà i tifosi durante il pranzo della domenica, insolitamente affollato.

Ipotesi di rinvio a lunedì

C'è però ancora un nodo da sciogliere ed è quello legato alla questura di Roma che preferirebbe non avere due eventi in contemporanea lo stesso giorno a pochi metri di distanza. Il derby non si può assolutamente giocare di sera per questioni di ordine pubblico, domenica 17 maggio alle 12:30 è la soluzione che mette d'accordo tutti, ma il questore avrebbe proposto di spostarlo addirittura a lunedì 18 maggio alle 18:30.

Il calendario verrà ufficializzato martedì, alla fine del turno di campionato

Questo vuol dire che anche le altre tre partite (o quattro, dipende dal risultato del Napoli) dovrebbero giocarsi lunedì pomeriggio. È un'ipotesi che scontenta i broadcaster ma soprattutto i tifosi che si troverebbero in difficoltà a seguire le gare da casa o dallo stadio nell'orario pomeridiano che rende più difficili gli spostamenti. Il calendario ufficiale verrà svelato martedì, alla fine della 36esima giornata di campionato, e la Lega ha ancora poche ore di tempi per sbrogliare la matassa e cercare la soluzione migliore.