Lotta salvezza in Serie A, il Cagliari scappa via: calendario e classifica a 4 giornate dalla fine

La situazione di classifica, con calendario alla mano, a quattro giornata dalla fine, per la lotta salvezza in Serie A. Pisa e Verona a un passo dalla retrocessione, Cremonese e Lecce restano aggrappate.

Il Cagliari vince battendo l'Atalanta in una partita sulla carta difficile e mette quasi in cassaforte la salvezza. A +8 dal terzultimo posto occupato dalla Cremonese, la situazione dei sardi, così come quella della Fiorentina sembra essere ormai al sicuro. A meno di clamorosi ribaltoni infatti, saranno proprio la Cremonese insieme al Lecce a giocarsi l'ultimo posto salvezza nelle ultime quattro giornate che restano da giocare. Le ultime tre classificate di fatto retrocedono e al momento la strada di Pisa e Verona sembra quasi del tutto tracciata verso un ritorno in Serie B.

I toscani sono a quota 18 punti, fanalino di coda, a -11 dalla salvezza e dunque dai 29 punti del Lecce. Un ko nel prossimo turno potrebbe già significare addio alla Serie A matematicamente. Il Verona è quasi nella stessa situazione con -10 punti dai salentini. L'Hellas ha 19 lunghezze con il punto conquistato proprio nell'ultimo turno in casa al Bentegodi contro la squadra di Di Francesco. Cremonese e Lecce in quattro partite sfideranno entrambe il Pisa ma avranno anche partite toste da giocare.

Per il Lecce a quota 29 punti e attualmente quartultimo, il calendario mette di fronte due partite in casa e due fuori. La prossima sarà fuori casa proprio in casa del Pisa che vorrà onorare al meglio questo finale di stagione. Successivamente al Via del Mare sarà di scena la Juventus di Spalletti a caccia di punti Champions. Una sfida proibitiva sulla carta che dunque fa assumere ancora più valore alla partita in Toscana. L'ultima in trasferta sarà poi in casa del Sassuolo prima di concludere il campionato in casa di fronte ai propri tifosi contro il Genoa. Juventus a parte, i salentini affronteranno squadre che non hanno da chiedere quasi nulla più al campionato.

Le quattro partite che restano invece per la Cremonese metteranno di fronte tre sfide casalinghe e una esterna. La prima interna subito con la Lazio. La squadra di Sarri, rinvigorita dalla conquista della finale di Coppa Italia, è sicuramente un avversario complicato da affrontare. Per i grigiorossi poi ecco arrivare la sfida ancora in casa contro il Pisa che potrebbe anche essere già aritmeticamente retrocesso. Successivamente il campionato della Cremonese si chiuderà con due partite consecutive: una in trasferta e un'altra davanti ai propri tifosi. L'ultima trasferta dell'anno sarà a Udine mentre il campionato si concluderà con la sfida interna contro il Como.

La situazione attuale di classifica per la lotta salvezza a quattro giornate dalla fine