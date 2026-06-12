Canada-Bosnia, l’arbitro applica la regola dei 5 secondi ai Mondiali: stop alle perdite di tempo

Il direttore di gara argentino, Facundo Tello, ha messo in atto una delle nuove norme inserite dall’IFAB nel Laws of the Game 2026-2027 per aumentare il tempo effettivo di gioco.

L’arbitro Fancudo Tello applica la nuova regola del calcio in Canada–Bosnia.

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Al 56° minuto di Canada–Bosnia l'arbitro argentino, Facundo Tello, applica al match dei Mondiali 2026 una delle novità regolamentari introdotte dall'IFAB (International Football Association Board) per contrastare le perdite di tempo o altri comportamenti ostruzionistici durante le riprese di gioco. Una linea di tendenza ancor più marcata sulla base del limite di 8 secondi concesso ai portieri per rilanciare la palla. In questo caso, trattandosi di fallo laterale, ha avviato il conto alla rovescia visivo di cinque secondi poi ha punito i balcanici che, in vantaggio per 1-0 (la gara terminerà poi 1-1), stavano ritardando la rimessa laterale: la procedura prevista dalle norme per situazioni del genere gli dava pieno mandato e lo ha attuato alla lettera, imponendo a Kolasinac (che indugiava a bordo campo) di consegnare la sfera agli avversari.

"L'arbitro non deve attendere che un giocatore entri in possesso del pallone per avviare il conto alla rovescia di cinque secondi – è quanto si apprende dal protocollo -. Il conto alla rovescia può essere avviato anche se il giocatore provoca deliberatamente un ritardo: recuperando lentamente la palla; assumendo una posizione errata durante una rimessa laterale; mettendo la palla in una posizione errata durante un calcio di rinvio".

Kolasinac della Bosnia alla rimessa laterale, l’arbitro fa scattare la procedura dei 5 secondi.

La nuova norma introdotta dall'IFAB: l'articolo 15

Per spiegare cosa è accaduto in quel frangente si può fare riferimento alle modifiche previste in vigore nel Laws of The Game 2026-2027 in occasione della Coppa del Mondo (ma resteranno ufficiali anche dopo il trofeo iridato). Il segnale viene generalmente effettuato mostrando con le dita il tempo residuo a disposizione del giocatore: scaduto il conto alla rovescia, la rimessa laterale viene revocata ed assegnata all'altra squadra.

Il protocollo ufficiale denominato "Throw-in and goal-kick countdown protocol" riguarda principalmente due casi: The Throw-in (Rimessa laterale, articolo 15); The Goal Kick (Calcio di rinvio dal fondo, articolo 16). Il principio è semplice: quando l'arbitro ritiene che una squadra stia volontariamente perdendo tempo, può avviare un conto alla rovescia visivo di cinque secondi.

Il direttore di gara revoca la rimessa laterale alla Bosnia e l’assegna al Canada.

Cosa prevede la procedura da regolamento

Il testo ufficiale delle Laws of the Game 2026-2027 stabilisce: se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio stia impiegando troppo tempo o venga ritardata deliberatamente, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se la palla non è in gioco alla fine del conto alla rovescia, la rimessa laterale verrà assegnata alla squadra avversaria, mentre un calcio di rinvio ritardato comporterà l'assegnazione di un calcio d'angolo agli avversari. Vediamo cosa dice nel dettaglio la procedura.

Quando l'arbitro stabilisce che una rimessa laterale/un calcio di rinvio viene deliberatamente ritardato dalla squadra che effettua la ripresa del gioco:

L'arbitro può usare il fischietto e/o la voce per indicare al giocatore di affrettarsi/non ritardare la ripresa del gioco.

Per avviare il conto alla rovescia di cinque secondi (che può iniziare anche senza il segnale di cui sopra), l'arbitro dovrà: fischiare, ​segnalare chiaramente con la mano/il braccio che la ripartenza deve essere effettuata, contare visivamente alla rovescia da cinque secondi con la mano alzata; questo conto alla rovescia visivo può essere accompagnato, se opportuno, da un conto alla rovescia verbale.

Se la palla non è in gioco al termine del conto alla rovescia di cinque secondi, l'arbitro:assegnare la rimessa laterale alla squadra avversaria, da effettuare dalla stessa posizione della rimessa laterale originale; oppure assegnare un calcio d'angolo alla squadra avversaria sul lato del campo più vicino al punto in cui doveva essere eseguito il calcio di rinvio.

Qualora la ripresa del gioco venga assegnata alla squadra avversaria, l'ammonizione (cartellino giallo) si applica solo se il giocatore o un suo compagno di squadra ritarda eccessivamente la ripresa del gioco da parte della squadra avversaria.

Ecco perché nel caso specifico di Canada-Bosnia, la sanzione prevista era quindi il cambio di possesso della rimessa laterale, esattamente quanto deciso dall'arbitro sul terreno di gioco. Attraverso una procedura immediata e facilmente comprensibile anche per il pubblico, l'IFAB punta così ad aumentare il tempo effettivo di gioco.