Collina presenta la nuova regola del calcio: “Funziona bene. Ora vedrete cosa faranno i portieri”

Pierluigi Collina, ex arbitro italiano e oggi presidente del comitato arbitrale FIFA, ha parlato della nuova regola del calcio che riguarda i portieri: "Funziona bene".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club inizierà fra poche ore e già mostrerà a tutti le sue novità, a partire dalla classe arbitrale. Pierluigi Collina ex arbitro internazionale e oggi presidente del comitato arbitrale FIFA, ha parlato al quotidiano AS direttamente Miami a poche ore prima dal calcio d'inizio della nuova competizione per club. Poiché non si tratta di un torneo qualsiasi sarà occasione di presentare alcune nuove regole che l'IFAB ha deciso di adottare a partire dalla prossima stagione, e saranno testati anche altri sistemi innovativi per rendere il Mondiale un'esperienza più interessante e formativa per tifosi e arbitri.

C'è grande attesa per vedere all'opera la messa in atto di alcune regole modificate e introdotte a partire proprio dal Mondiale per Club e che poi andranno avanti per tutta la stagione. A partire dalla modifica della palla trattenuta tra le mani dal portiere. Da 6 secondi si è passati a 8 e con una variante non di poco conto: superato il tempo massimo stabilito sarà assegnato calcio d'angolo alla squadra avversaria: "Questa è l'innovazione più importante, quella che mira davvero a eliminare le perdite di tempo – ha detto Collina -. I portieri non correranno più rischi".

I palloni del Mondiale per Club.

Collina spiega perché proprio questa regola è tra le più attenzionate e a suo dire quella che funzionerà meglio delle altre. "Se i portieri sanno che viene fischiato un calcio d'angolo, non corrono rischi – sottolinea Collina che poi aggiunge -. Infatti, nelle prime 160 partite di Libertadores e Sudamericana, la regola è stata applicata solo due volte. Garantisce che i portieri non impieghino 15, 20 o 25 secondi per battere e questa è una buona notizia per il calcio". Totalmente diverso da quanto accadeva prima portando proprio alla modifica totale della regola.

La sanzione prevista in precedenza era infatti una punizione indiretta in area di rigore a favore degli avversari. Si trattava però di una sanzione davvero afflittiva, che faceva sì che di fatto nessun arbitro fischiasse mai l'infrazione in questione commessa dall'estremo difensore. Il portiere adesso invece ha due secondi in più per trattenere il pallone ma con la consapevolezza che gli arbitri saranno molto più fiscali nel caso in cui questo tempo venisse superato poiché l'assegnazione di un angolo per gli avversari rappresenta una sanzione meno pesante.

Collina parla anche del nuovo sensore nei palloni

Collina sottolinea poi la necessità di utilizzare la tecnologia nel calcio con criterio. E anche per questo, per migliorare ulteriormente la fluidità del gioco e la regolarità ha parlato di un'altra novità importante. "Dal 2022 abbiamo un pallone che rileva il tocco di un giocatore, un cambiamento fondamentale – spiega -. Grazie a 12 telecamere e 29 punti sul pallone, possiamo individuare la posizione di un giocatore e se la palla è stata toccata o meno da un giocatore. Questo è fondamentale per il fuorigioco. Il sistema invia 500 segnali al secondo ed è possibile determinare se è avvenuto un tocco".

In pratica che un sensore nel pallone che permette di capire il momento esatto in cui un giocatore tocca il pallone. Questo è utile in sala VAR per capire esattamente dove fermare l'immagine per individuare un eventuale fuorigioco conoscendo con esattezza la partenza del pallone.