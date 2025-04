video suggerito

Applicata la nuova regola del calcio in Juve-Lazio: l'arbitro alza la mano e conta fino a 8, è fallo Per ridurre le perdite di tempo durante le partite è stata introdotta una modifica al regolamento, vista per la prima volta in Juve-Lazio: l'arbitro ha sanzionato i biancocelesti fischiando un calcio d'angolo per gli avversari.

A cura di Ada Cotugno

Per adesso è una novità in fase di sperimentazione, ma dal prossimo 1º luglio diventerà una nuova aggiunta al regolamento: durante la partita del campionato Primavera tra Juventus e Lazio si è vista per la prima volta l'applicazione della modifica della regola che riguarda i portieri, studiata per evitare le perdite di tempo. Avranno a disposizione soltanto 8 secondi per rimettere la palla in gioco, altrimenti l'arbitro li sanzionerà assegnando un calcio d'angolo per la squadra avversaria anziché la rimessa laterale come era fino ad ora.

Sono stati i giovani biancocelesti ad assistere a questa situazione per noi ancora molto particolare. Mentre il portiere reggeva in mano il pallone l'arbitro ha cominciato a contare e, una volta arrivato al numero 8, ha fischiato un corner in favore della Juve. Sarà questo il procedimento che adotteranno i direttori di gara che conteranno effettivamente con le dita in mezzo al campo per segnare lo scorrere dei secondi.

La nuova regola per i portieri

È inusuale vedere l'arbitro che conta con una mano alzata, ma sarà questa la scena che a partire dal prossimo 1º luglio vedremo in ogni campo per far rispettare la nuova regola. In realtà si tratta di una modifica regolamento annunciato dall'IFAB: i portieri avranno a disposizione 8 secondi per rimettere la palla in gioco, altrimenti verranno sanzionati con un calcio d'angolo in favore della squadra avversaria. La regola è stata introdotta per ridurre le perdite di tempo, un tema di cui si parla sempre di più.

La modifica è ancora in fase di sperimentazione e abbiamo potuto assistere alla situazione citata durante la partita Juventus-Lazio del campionato Primavera: il portiere biancoceleste ha impiegato più di 8 secondi per rinviare il pallone (11, per la precisione) e per questo l'arbitro, dopo aver contato, ha assegnato un corner alla Juve.