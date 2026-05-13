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La FIFA pensa a una nuova regola ai Mondiali di calcio: falli fischiati anche a palla fuori

La FIFA potrebbe introdurre una regola ‘last minute’ a meno di un mese dall’inizio dei Mondiali, distribuendo una direttiva ad hoc agli arbitri.
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A cura di Paolo Fiorenza
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Mondiali di calcio 2026

Manca ormai meno di un mese all'inizio dei Mondiali di calcio 2026, che si svolgeranno dall'11 giugno al 19 luglio in Stati Uniti, Messico e Canada (prima edizione della storia organizzata congiuntamente da tre Paesi), e la FIFA potrebbe introdurre una nuova regola ‘last minute', ovvero dare la facoltà agli arbitri di fischiare falli anche quando il pallone è fuori dal campo o comunque non in gioco.

È il ‘Sun' a riportare che il massimo ente calcistico starebbe lavorando a una direttiva specifica per la fase finale della Coppa del Mondo da dare agli arbitri selezionati per la rassegna. Questa permetterebbe di sanzionare falli evidenti – come spintoni, strattonate e i famigerati blocchi – prima che la palla entri in gioco in occasione di calci d'angolo e punizioni. Sarebbe una misura presa per evitare il caos che spesso si vede nelle aree di rigore, coi portieri messi talora in grande difficoltà, e che Oltremanica nelle ultime stagioni è di grande attualità per le strategie ad hoc messe in atto dall'Arsenal di Arteta.

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Cosa dice l'attuale Regola 12 del gioco del calcio

Il regolamento attualmente in corso recita così, nell'incipit della Regola 12 ("Falli e scorrettezze"): "I calci di punizione diretti e indiretti e i calci di rigore possono essere assegnati soltanto per infrazioni commesse quando il pallone è in gioco". Il che significa che prima che la sfera sia in gioco (cioè prima che venga calciato il corner o la punizione) ad ora non si può fischiare un fallo che porti a un calcio di punizione o di rigore.

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Spintoni, trattenute, blocchi o strattonate non sono punibili in quel caso con un calcio di punizione o rigore, ma l'arbitro può solo ammonire (o espellere in casi gravi) per comportamento antisportivo o condotta violenta, o anche far ripetere il calcio d'angolo o la punizione se ravvisa un'infrazione.

Perché la FIFA sta pensando alla nuova direttiva per i Mondiali 2026

Venendo alla ‘ratio' del provvedimento che la FIFA sta valutando di implementare, tutto nasce dalla constatazione del fatto che sui corner e sulle punizioni sia diventata normalissima la lotta corpo a corpo mentre il pallone è ancora fermo. Molti arbitri lasciano correre, perché tecnicamente non è un fallo punibile con calcio di punizione né quasi sempre è un comportamento meritevole di cartellino. Al massimo i direttori di gara ritardano la messa in gioco del pallone per richiamare i giocatori a smetterla. Questo è esattamente il ‘buco' che FIFA vorrebbe chiudere, o almeno limitare, per i Mondiali 2026 con la direttiva in questione da distribuire agli arbitri. Al momento comunque non c'è ancora nulla di ufficiale.

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