Dybala escluso dall’Argentina, niente Mondiali: altri 5 campioni del 2022 fatti fuori

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Paulo Dybala non andrà ai Mondiali 2026 con l'Argentina, adesso è sicuro: la Federazione ha diffuso la lista allargata dei 55 preconvocati per il torneo che si svolgerà in estate in Stati Uniti, Messico e Canada, e l'attaccante della Roma non è presente. Non si può dire che sia una novità, visto che la sua ultima apparizione risale al settembre 2024, e tuttavia ora Dybala è perfettamente sano (domenica sera ha giocato tutta la partita vinta col Parma) e nonostante ciò il CT Lionel Scaloni non gli consentirà di difendere il titolo di campione del mondo vinto in Qatar nel 2022, peraltro da protagonista visto che segnò uno dei rigori decisivi nella finale contro la Francia.

Nella lista dei 55 calciatori preconvocati per i Mondiali che l'AFA ha inviato alla FIFA c'è un altro romanista, Matias Soulé, assieme ad altri cinque calciatori che militano in Serie A: il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, i due comaschi Nico Paz e Maximo Perrone, Mateo Pellegrino del Parma e Santiago Castro del Bologna. Se Lautaro è sicuro di rientrare nell'elenco definitivo dei 26, per gli altri appare davvero dura: forse il solo Nico Paz ha qualche chance.

Nico Paz è uno dei 6 ’italiani’ presenti nella lista dei preconvocati dell’Argentina per i Mondiali

Quello che è sicuro è che dei 26 giocatori che hanno alzato la Coppa del Mondo in Qatar, almeno 6 (per il momento, prima dei 29 tagli finali) non avranno l'opportunità di ripetersi. Detto di Dybala – che ha pagato la grande discontinuità in campo che è conseguenza dei suoi ricorrenti problemi fisici (anche quest'anno ha giocato solo 25 partite, con appena 3 gol segnati) in un reparto con grandissima concorrenza di alto livello come l'attacco dell'Albiceleste – gli altri campioni 2022 non presenti nella lista dei preconvocati sono il portiere Franco Armani, Juan Foyth, Angel Di Maria, Papu Gomez, Angel Correa.

I motivi delle altre cinque assenze tra i campioni del Qatar 2022 sono abbastanza chiari e diversi tra loro: in primis Di Maria (38 anni) ha chiuso volontariamente il suo ciclo con la nazionale dopo il Mondiale. Armani a 39 anni gioca ancora nel River Plate, ma è stato superato da una nuova gerarchia di portieri più giovani. Foyth (28 anni) è ancora alle prese con il lungo recupero dall'infortunio al tendine d'Achille.

Il Papu Gomez (38 anni) paga prestazioni lontane dai livelli del 2022, oltre a essere ormai fuori dal radar di Scaloni da tempo, conseguenza anche della squalifica per doping. Correa (31 anni), nonostante i buoni numeri al Tigres in Messico, non rientra più nella fitta concorrenza di attaccanti e trequartisti di alto livello scelti dal CT, che ha preferito puntare su profili più in forma o con maggiore continuità in Europa.

Ecco l'elenco completo dei 55 preconvocati dell'Argentina per i Mondiali 2022:

Portieri (6)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Geronimo Rulli (Olympique de Marsiglia)

Juan Musso (Atletico Madrid)

Walter Benitez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltran (River Plate)

Difensori (19)

Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nicolas Capaldo (Hamburgo)

Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)

Lucas Martinez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martinez (Manchester United)

Nicolas Otamendi (Benfica)

German Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia)

Cristian Romero (Tottenham)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique Marsiglia)

Marcos Acuna (River Plate)

Nicolas Tagliafico (Olympique Lione)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Agustin Giay (Palmeiras)

Tomas Aranda (Boca Juniors)

Centrocampisti (15)

Maximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodriguez (Valencia)

Anibal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (Porto)

Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernandez (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Betis)

Nicolas Dominguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendia (Aston Villa)

Valentin Barco (Strasbourg)

Attaccanti / Trequartisti (15)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolas Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atletico Madrid)

Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atletico Madrid)

Matias Soule (Roma)

Claudio Echeverri (Girona)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Santiago Castro (Bologna)

Lautaro Martinez (Inter Milano)

Jose Manuel Lopez (Palmeiras)

Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma)