Sinner ritrova Andrea Pellegrino a Roma 7 anni dopo una finale: “Ma mi sono perso quella partita”

Jannik Sinner dopo la vittoria contro Popyrin ha parlato della prossima sfida contro Andrea Pellegrino. I due si sono affrontati nel 2019, ma il numero uno del ranking aveva rimosso.

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Jannik Sinner e Andrea Pellegrino si affronteranno dunque nell'inaspettato derby degli ottavi di finale a Roma. Se il numero uno al mondo non ha fatto altro che confermare il suo status e il suo momento annichilendo gli avversari, ultimo Popyrin, il tennista pugliese è una delle sorprese degli Internazionali d'Italia. Si è tolto la soddisfazione infatti di superare Tiafoe Pellegrino che ora ritroverà dunque Jannik a distanza di sette anni dall'unico confronto tra i due. Un match che lo stesso Sinner aveva rimosso.

L'unico precedente tra Sinner e Pellegrino prima di Roma

I tennisti italiani infatti nel lontano 2019 si sono sfidati nell'ultimo atto del torneo da 25 mila dollari di Santa Margherita di Pula. Fu Jannik, all'epoca 18enne, ad imporsi con il risultato di 6-1, 6-1, conquistando i punti che gli hanno permesso di portarsi a ridosso della top 300 del ranking. Ne è passato di tempo da allora, e quel ragazzino così promettente oggi è diventato un affermato campione capace di arrivare letteralmente in carrozza agli ottavi di finale di Roma dove ritroverà Andrea.

Jannik ha dimenticato quel match

Ai microfoni di Sky, Sinner ha dimostrato di aver dimenticato di aver sfidato già in campo proprio Pellegrino: "Ho totalmente perso quella partita lì… cioè, avevo detto che non ci siamo mai allenati, mai giocato, quindi l’ho perso…". Anche il primo giocatore del ranking si è unito al coro dei complimenti per "Pelle" che sta disputando un grandissimo torneo, raccogliendo quanto meritato: "Innanzitutto sono felice per lui, perché credo che stia lavorando tantissimo e si meriti questo risultato. Ho visto oggi la partita: ha giocato molto bene, molto solido. Quindi sarà una partita difficile. Cerco di stare più concentrato sul mio gioco. È un giocatore che non conosco bene, però cercheremo di prepararla abbastanza bene e poi vediamo quello che succede".

Certo si tratterà di un confronto "fratricida" per i colori azzurri però c'è anche l'orgoglio di assistere ad una sfida tra due azzurri sul Centrale di Roma: "Però sono contento, è bello avere un derby qui in Italia, soprattutto contro Andrea. Vediamo come va e speriamo venga fuori una bella partita".

Pellegrino e l'intervista del 2022

Alle porte dunque una nuova giornata indimenticabile per Andrea Pellegrino che non ha mai dimenticato il primo incrocio con Sinner. Dello stesso ne parlò in un'esclusiva intervista ai nostri microfoni nel 2024: "Per Sinner non c'è bisogno di capire molto di tennis per rendersi conto che è un fenomeno. Lo sanno anche i muri. Non sono sorpreso che abbia vinto uno Slam. Vedendo il livello che aveva già due anni fa, le partite che ha giocato e i risultati che ha ottenuto, sapevo che sarebbe arrivato". Anche due anni fa il giocatore di Bisceglie dimostrò di essere rimasto colpito dal suo connazionale: "Quello che più mi colpisce di lui e fa la differenza è l’aspetto mentale. Parliamo di un ragazzo, molto semplice e umile. Anche il modo che ha di parlare nelle interviste e come affronta le cose fa capire che è un ragazzo con la testa sulle spalle. Non è facile a 22 anni fare quei risultati, guadagnare una valanga di soldi, avere quel successo e mantenere la testa sulle spalle senza montarsi la testa". E ora aspettiamo che il sipario si alzi sul centrale di Roma.