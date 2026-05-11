Napoli-Bologna 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gran gol di Bernardeschi

Nella conferenza di vigilia di Napoli-Bologna, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano spiega il valore del match per la suq squadra, ormai tranquilla e con poco da chiedere a questo campionato: "La concentrazione è massima. Siamo scivolati al decimo posto, ma abbiamo ancora qualcosa di importante da giocarci e lo faremo fino alla fine. Vogliamo chiudere bene e trovare le motivazioni che possono far giocare bene queste partite. L'Inter nonostante abbia vinto lo Scudetto ha ancora la spina attaccata e deve essere così anche per noi. A nessuno piace fare brutte figure e dobbiamo onorare al meglio ogni partita".