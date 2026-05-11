Napoli-Bologna 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gran gol di Bernardeschi

La diretta live della partita Napoli-Bologna per la 36a giornata di Serie A. Conte ritrova Di Lorenzo dal primo minuto, ma perde De Bruyne: comunicate le formazioni ufficiali. Azzurri alla caccia dei tre punti che vorrebbero dire qualificazione matematica alla prossima Champions League. Partita iniziata al Maradona. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.
Bologna in vantaggio dopo pochi minuti: gran gol di Bernardeschi
Napoli subito sotto dopo appena 10 minuti al Maradona: Bernardeschi ha fatto partire un gran sinistro che si è infilato nel sette opposto, con Milinkovic-Savic impotente. È 1-0 per il Bologna.
Napoli-Bologna in diretta, inizia la partita
L'arbitro Piccinini ha appena fischiato l'inizio del match tra Napoli e Bologna: via al posticipo di Serie A al Maradona.
Il Napoli ha recuperato tutti gli infortunati tranne Neres
Non considerando Lukaku, la cui esclusione dai convocati è conseguenza di quanto accaduto nelle ultime settimane, il Napoli ha ormai recuperato tutti gli infortunati di questa travagliata stagione tranne il solo David Neres. Contro il Bologna Di Lorenzo partirà dal primo minuto al posto di Beukema, mentre Vergara andrà in panchina.
Vincenzo Italiano alla vigilia di Napoli-Bologna: "Vogliamo chiudere bene"
Nella conferenza di vigilia di Napoli-Bologna, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano spiega il valore del match per la suq squadra, ormai tranquilla e con poco da chiedere a questo campionato: "La concentrazione è massima. Siamo scivolati al decimo posto, ma abbiamo ancora qualcosa di importante da giocarci e lo faremo fino alla fine. Vogliamo chiudere bene e trovare le motivazioni che possono far giocare bene queste partite. L'Inter nonostante abbia vinto lo Scudetto ha ancora la spina attaccata e deve essere così anche per noi. A nessuno piace fare brutte figure e dobbiamo onorare al meglio ogni partita".
Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali
Sono appena comunicate le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna, ecco le scelte di Conte e Italiano:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Giovane, Hoilund, Alisson. Allenatore: Conte
BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. Allenatore: Italiano
Chi è Marco Piccinini, l'arbitro di Napoli-Bologna
Per il posticipo di Serie A tra Napoli e Bologna è stato designato da Tommasi (che ha sostituito l'indagato Rocchi) Marco Piccinini. Il 42enne fischietto di Forlì sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Colarossi e Yoshikawa, con quarto uomo Perri. In sala VAR agiranno invece Marini e Giua. Piccinini – che è un ingegnere edile – arbitra dal 2003, il debutto in Serie A è stato il 20 settembre 2017 in Atalanta-Crotone. Il Napoli ha 6 precedenti con lui: 4 vittorie e 2 pareggi.
I precedenti tra Napoli e Bologna
Napoli e Bologna si sono affrontati 76 volte in casa della squadra azzurra, con un bilancio che pende nettamente dalla parte dei partenopei con 40 vittorie portate a casa, l'ultima lo scorso anno per 3-0. I pareggi sono stati 23, mentre i felsinei si sono imposti 13 volte.
Come arriva il Bologna alla partita di oggi
A quota 49 punti nel ventre della classifica, il Bologna ormai non ha più nulla da chiedere a questo campionato, se non chiudere in bellezza. La vittoria manca da un mese (2-0 casalingo al Lecce), da allora il match di ritorno perso seccamente in Europa League con l'Aston Villa (0-4), le due sconfitte con Juve e Roma, e infine il pareggio per 0-0 al Dall'Ara col Cagliari. Un parziale nel periodo di 8 gol incassati e zero fatti.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
I 4 punti conquistati dal Napoli nelle ultime due partite tra Cremonese (vittoria per 4-0) e Como (pareggio 0-0) hanno rimesso le cose a posto per la squadra di Conte dopo la sconfitta interna con la Lazio. Vincendo stasera col Bologna al Maradona, gli azzurri si assicurerebbero la qualificazione matematica alla Champions League della prossima stagione. Col ritorno di Vergara tra i convocati, ora manca solo Neres dell'esercito di infortunati che ha flagellato l'attuale stagione.
Dove vedere Napoli-Bologna di Serie A in TV e streaming
Il posticipo della 36sima giornata di Serie A tra Napoli e Bologna sarà visibile in TV in esclusiva solo su DAZN, tramite app su Smart TV oppure i classici dispositivi Chromecast e Fire Stick. Ovviamente il match si potrà vedere anche in streaming usando la medesima app di DAZN sui vari device come smartphone e tablet.