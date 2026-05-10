Roma da impazzire: nel recupero segna due gol e insegue la Champions: Malen stende il Parma al 100′

Sembrava si fosse persa sul più bello la Roma che invece vince una partita pazzesca, perché nei minuti di recupero ha realizzato due gol ed al 100′ minuto ha siglato il 3-2 con Malen. Dopo il gol iniziale di Malen c'è stato il ribaltamento del Parma con le reti di Strefezza e Mandela Keita. Poi al 94′ Rensch e il penalty di Malen, al gol numero 13 in Serie A, trasformando il rigore al minuto 100. Roma in scia della Juve e per ora pari al Milan.

Segna subito Malen

La Roma a Parma va con un solo obiettivo: vincere, per poter mettere pressione al Milan e rimanere nella scia di Juventus e Napoli. Il Parma è squadra tosta, quadrata, che gioca compatta e offre pochi spazi. Ma sin dal primo minuto i giallorossi fanno la partita imponendo il proprio gioco. Il gol del vantaggio arriva al minuto 23 e lo segna naturalmente Malen, per l'olandese è il dodicesimo centro di questo campionato, che per lui è iniziato a gennaio!

Koné recupera un pallone e serve Dybala che imbecca l'ex Aston Villa che davanti a Suzuki non può sbagliare. Poco dopo c'è un palo che grida vendetta di Soulé, piuttosto sfortunato. Il Parma, salvo già da qualche settimana, nel primo tempo non riesce mai a calciare verso la porta, ma comunque fa paura con una serie di folate orchestrate dagli esterni di Cuesta.

Strefezza esulta dopo il gol dell’1–1 alla Roma.

Il Parma la ribalta con Strefezza e Keita

Nel secondo tempo la partita è completamente diversa. La Roma entra in campo molle, il Parma invece è carico a mille e trova praticamente subito il pareggio con un gol di Strefezza. Hermoso commette un errore a metà campo, la squadra di casa riparte velocemente e soprattutto in modo egregio, il centrocampista con un tiro splendido insacca, ed è 1-1. La squadra di Gasperini vive un momento di difficoltà con il Parma che trova il gol bis, ma c'è un fuorigioco, annullato. Un'altra bella azione orchestrata dal subentrato Pellegrino porta i padroni di casa a un passo dal raddoppio.

Gasperini fa due cambi – toglie Soulé e Cristante – poi toglie pure Konè e Celik. Entrano Pisilli, El Aynaoui, Venturino e Rensch. Malen ha l'occasione migliore ma non trova il raddoppio. I cambi non danno frutti ed è il Parma a trovare il gol del 2-1. Doppio magia. La prima è di Estevez, la seconda è quella di Keita che sotto gli occhi dell'adorata madre non lascia scampo a Svilar.

L’esultanza di Soulé e Malen dopo il primo gol.

Nel recupero i gol di Rensch e Malen

La Roma ci prova nel recupero e al minuto 94 trova il gol del 2-2, che realizza Rensch, pure per l'olandese è il primo gol in Serie A. L'olandese si procura un calcio di rigore che assegna in realtà il VAR. Dybala cede il pallone a Malen, che è implacabile, 3-2 al minuto 100. Una vittoria goduriosa come poche. La Roma sorpassa il Como e resta a un punto dalla Juventus, ora è alla pari con il Milan, che però sfiderà l'Atalanta.