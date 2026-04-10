Serie A
video suggerito
video suggerito

Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa. Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la Champions

Malen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto. Gasperini è a un punto dal Como. Pisa sempre più vicino alla Serie B.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Roma travolge il Pisa e sale a quota 57 punti. La squadra giallorossa fa il suo contro i nerazzurri, ormai rassegnati alla retrocessione in Serie B. Decisiva la tripletta di uno scatenato Malen, che sale a 10 gol in 12 partite di Serie A. Gasperini e i suoi ottengono l'obiettivo senza faticare e ora faranno da spettatori di Atalanta-Juventus e Como-Inter. La lotta per il quarto posto è apertissima.

Malen la sblocca subito

Roma-Pisa è un testa coda. I giallorossi scendono in campo sapendo che hanno un solo risultato a disposizione e sanno che il turno è favorevole, considerato lo scontro diretto Atalanta-Juventus e Como-Inter. L'incontro si mette subito in discesa perché dopo nemmeno 3 minuti arriva il gol di Malen che sfrutta un errore di Caracciolo e con un tiro preciso mette il pallone nell'angolino, 1-0, ottavo gol in Serie A per l'olandese che inizia una serata fantastica.

Malen ha realizzato 10 gol in 12 partite di Serie A, al Pisa ha rifilato una tripletta.
Malen ha realizzato 10 gol in 12 partite di Serie A, al Pisa ha rifilato una tripletta.

Traversa di Pellegrini

La partita per la verità vive una lunga fase di nulla. Svilar che con bravura respinge u un tiro di Tramoni è l'unica cosa da segnalare. Il finale di tempo invece è vivacissimo. Pellegrini, che poi uscirà per un problema muscolare, calcia una punizione da lontanissimo e colpisce la traversa, al 41′. Poco male per la Roma che dopo un minuto tambureggiante raddoppia, ovviamente, con il solito Malen che sfrutta la tenacia di Rensch per siglare un gol semplice, tocco da pochi passi con la porta spalancata.

Leggi anche
Roma-Pisa 3-0, risultato finale della partita di Serie A: tripletta di Malen, gli highlights

Tripletta di Malen

Il secondo tempo inizia e dopo sei minuti la partita si chiude in modo definitivo con il gol, ancora, di Malen. L'olandese fa le cose giuste e sfrutta un assist splendido di Soulé per toccare in porta, 3-0. Tripletta e gol numero 10 in Serie A, in dodici partite. Il resto è una partita poco entusiasmante con la Roma che cerca il poker ma senza dannarsi l'anima.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Notizie
Pisa
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Roma-Pisa 3-0: Malen scatenato, fa tripletta e mette i giallorossi a un punto dal quarto posto
Gasperini replica a Ranieri: "Nessuno screzio. Ma evitiamo paragoni con la mia Atalanta..."
Ranieri, bordate a Gasperini: "Sono senior advisor della Roma non suo. La società lo ha scelto"
Infortunio per Lautaro Martinez, risentimento muscolare per il capitano dell'Inter: quante partite salta
Il discorso di Spalletti alla Juventus dopo il rinnovo di contratto: "Voglio che lo sappiate per primi"
Spalletti e il rinnovo con la Juventus fino al 2028: "La svolta dopo l'eliminazione col Galatasaray"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views