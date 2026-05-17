Serie A LIVE, chi va in Champions tra Napoli, Juve, Milan, Como e Roma: i risultati delle partite di oggi

Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Genoa-Milan e Como-Parma sono le cinque partite della 37ª giornata di Serie A che si giocano oggi, tutte alle 12, con diretta tv su DAZN (e DAZN 1), Sky Sport e NOW. In classifica il Napoli è 2° a quota 70 punti, seguito dalla Juventus a 68, Milan e Roma a 67, Como a 65. Tutte sono in lizza per un posto in Champions. La squadra di Conte ha la possibilità di raggiungere la certezza aritmetica vincendo a Pisa. Ancora in bilico la posizione di Juve, Milan e Roma. Non è padrone del proprio destino il Como, attardato rispetto alle concorrenti. Attenzione anche al clamoroso scenario dell'arrivo a pari punti.

L'orario diverso dal solito (12.30) è frutto della trattativa tra Lega Serie A e Prefettura (che avrebbe voluto spostarle tutte a lunedì 18 maggio, ore 20.45) sulla data e sull'ora del derby della Capitale, in calendario nello stesso giorno della finale degli Internazionali d'Italia (prevista per le 17). L'anticipo di mezz'ora s'è reso necessario per assicurare una migliore gestione del flusso di spettatori nella zona dell'Olimpico e del Foro Italico.