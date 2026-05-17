Serie A LIVE, chi va in Champions tra Napoli, Juve, Milan, Como e Roma: i risultati delle partite di oggi

Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Genoa-Milan e Como-Parma sono le cinque partite della 37ª giornata di Serie A che si giocano oggi, tutte alle 12, con diretta tv su DAZN (e DAZN 1), Sky Sport e NOW. In classifica il Napoli è 2° a quota 70 punti, seguito dalla Juventus a 68, Milan e Roma a 67, Como a 65. Tutte sono in lizza per un posto in Champions. La squadra di Conte ha la possibilità di raggiungere la certezza aritmetica vincendo a Pisa. Ancora in bilico la posizione di Juve, Milan e Roma. Non è padrone del proprio destino il Como, attardato rispetto alle concorrenti. Attenzione anche al clamoroso scenario dell'arrivo a pari punti.
L'orario diverso dal solito (12.30) è frutto della trattativa tra Lega Serie A e Prefettura (che avrebbe voluto spostarle tutte a lunedì 18 maggio, ore 20.45) sulla data e sull'ora del derby della Capitale, in calendario nello stesso giorno della finale degli Internazionali d'Italia (prevista per le 17). L'anticipo di mezz'ora s'è reso necessario per assicurare una migliore gestione del flusso di spettatori nella zona dell'Olimpico e del Foro Italico.
Chi ha più chance di andare in Champions
Il Napoli di Antonio Conte è secondo e a quota 70 punti è la squadra che sta messa meglio nella corsa al piazzamento per la Champions: rispetto alle altre è più padrona del proprio destino, le basta vincere per avere la certezza matematica. Juventus a 68, Milan e Roma a 67 hanno bisogno che, oltre alla loro vittoria, si verifichino anche altri risultati favorevoli. Il Como a 65 è la squadra che sta messa peggio di tutte: pur vincendo, dovrebbe comunque attendere l'ultima giornata per il verdetto. Vediamo nel dettaglio le combinazioni:
- Napoli in Champions se: vince; pareggia e la Roma pareggia o perde
- Juventus in Champions se: vince e la Roma e il Como non vincono
- Milan in Champions se: vince, la Roma perde e il Como non vince
- Como in Champions se: vince le ultime 2 partite, a 71 punti deve sperare che le altre restino dietro.
Serie A, le partite in diretta: chi gioca oggi alle ore 12
Ecco il palinsesto definitivo delle partite di oggi, 37ª giornata di Serie A, sono cinque i match che si gioca in contemporanea alle 12. Tutti sono relativi alla lotta Champions:
Le gare delle 12
Como-Parma
Genoa-Milan
Juventus-Fiorentina
Roma-Lazio
Pisa-Napoli