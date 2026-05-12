Derby Lazio-Roma, la Prefettura stravolge il calendario Serie A: si gioca lunedì alle 20:45, la Lega ricorre al TAR

Il programma della 37ª giornata di Serie A cambia ancora. Programmato per domenica alle 12:30, la concomitanza del derby con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico ha indotto le autorità competenti a modificare data e ora dell’evento per ragioni di ordine pubblico.

Il derby Roma-Lazio si gioca lunedì sera, 18 maggio, alle 20:45. La concomitanza della partita, inizialmente programmata dalla Lega Serie A per domenica alle 12:30, con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico ha indotto le autorità competenti a modificare data e ora dell'evento per ragioni di ordine pubblico. Il via libera è arrivato anche con l'assenso da parte delle tv, a cui la soluzione serale è sembrata il giusto compromesso per salvaguardare la messa in onda del prodotto calcio. E, di conseguenza, sarà così anche per tutte le altre sfide in contemporanea delle squadre in lizza per i primi quattro posti oltre alla Roma (Napoli, Juventus, Milan e lo stesso Como). La Lega Serie A, però, non ha alcuna intenzione di piegarsi a una decisione del genere: preannuncia ricorso al TAR contro la decisione della Prefettura di Roma.

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – si legge nella nota ufficiale -, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45.

Il match, decisivo per i giallorossi in corsa Champions, si giocherà 24 ore dopo il calendario previsto per la 37ª giornata. Una determinazione che ha bypassato anche la reticenza a collocare il derby in serata a causa degli ultimi incidenti del 13 aprile 2025. Non c'è stata scelta, visto che fissare la partita alle 18 (in un giorno feriale) avrebbe penalizzato gli abbonati e scontentato i broadcaster.

L'ad dei club, Luigi De Siervo, durante un evento legato allo sponsor della finale di Coppa Italia è intervenuto sull'argomento: "Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose comunque sarà garantita la contemporaneità".

Il nuovo programma della 37ª giornata di campionato

Cosa succede adesso e come cambia (di nuovo) il calendario della 37ª giornata di Serie A? Se l'intento originario della Lega era assicurare la disputa in contemporanea di tutti gli incontri determinanti per la zona Champions, va da sé che adesso dovrà essere rivisto del tutto il palinsesto di tutti gli altri incontri.

Inter–Verona e Atalanta–Bologna, due gare i cui risultati e non influiscono sulle gerarchia della classifica, restano alla domenica (l'una alle 15 e l'altra alle 18). Così come le tre partite nelle quali sono impegnate le squadre in lizza per la salvezza: alle 20:45 vanno in campo Cagliari–Torino, Sassuolo–Lecce e Udinese–Cremonese.

Domenica 17 maggio

ore 15 Inter-Verona

ore 18 Atalanta-Bologna

ore 20:45 Cagliari-Torino

ore 20:45 Sassuolo-Lecce

ore 20:45 Udinese-Cremonese.

Tutte gli altri incontri che possono cambiare gli equilibri nelle prime posizioni (le quattro destinate alla Champions, oltre agli slot per l'Europa League e la Conference) sono rimandati al lunedì assieme al derby della Capitale.

Lunedì 18 maggio ore 20.45

Como-Parma

Genoa-Milan

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio.

Il comunicato ufficiale del Prefetto mette la parola fine su due giorni all'insegna dell'incertezza e del (solito) caos dei calendari che ha un vizio di fondo: quali fossero le date degli Internazionali di Tennis al Foro Italico era noto in anticipo ma non se n'è tenuto conto in sede di redazione del calendario.