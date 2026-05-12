Napoli, Juve, Milan, Roma e il possibile arrivo a pari punti in Serie A: chi va in Champions

La sconfitta del Napoli contro il Bologna rende ancora più complicata la corsa alla Champions in Serie A. Ci sono cinque squadre racchiuse nel giro di cinque punti a due giornate dalla fine del campionato: con sei punti in palio ogni scenario è possibile e tutte le squadre possono ancora ambire ai tre posti rimasti per aggiungersi all'Inter, l'unica squadra certa di finire nella massima competizione Europea.

In gioco ci sono ancora Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como, gli unici club sicuri al momento del piazzamento nelle coppe europee, mentre la Lazio dovrà aspettare l'esito della Coppa Italia per capire se potrà finire in Europa League. Le distanze sono cortissime e anche un punto può fare la differenza negli ultimi 180 minuti di questa stagione che si giocheranno in contemporanea, a partire da domenica con cinque partite programmate eccezionalmente alle 12:30.

La classifica della Serie A a due giornate dal termine

Quale squadra andrà in Champions League

La più avvantaggiata in classifica è il Napoli: anche se ha perso contro il Bologna in casa la squadra di Conte è seconda in classifica con 70 punti, due di vantaggio rispetto alla Juventus, tre su Milan e Roma e cinque sul Como. L'unico avversario che può spaventare i partenopei sono i bianconeri perché sono avanti negli scontri diretti (vittoria per 2-1 e sconfitta per 3-0). Con Milan e Como gli scontri diretti sono in parità e varrebbe la differenza reti (+18 per Milan e Napoli, +32 per il Como), mentre gli azzurri sono in vantaggio sulla Roma in caso di arrivo a pari punti. In ogni caso tre punti basterebbero al Napoli per assicurarsi l'accesso in Champions.

Con 68 punti la Juve ha messo in scena una rimonta che l'ha portata al terzo posto in classifica. I bianconeri sperano di chiudere la stagione con due vittorie (necessarie per avere la certezza) e magari piazzarsi alle spalle dell'Inter, forti anche del vantaggio negli scontri diretti su Napoli e Roma e nella differenza reti con il Milan (+18 dei rossoneri contro il +29 della Juve) e deve guardarsi le spalle solo dal Como che le passerebbe davanti in caso di arrivo a pari punti.

La Juve con una rimonta è salita al terzo posto in classifica

Milan e Roma si contendono il quarto posto a pari punti, con i rossoneri che sulla carta sono in vantaggio perché hanno fatto meglio negli scontri diretti contro i giallorossi e anche con il Como. Dovranno vincere a tutti i costi per rientrare in zona Champions cercando di segnare più gol possibili, dato che contro Napoli e Juve conterà il criterio della differenza reti in caso di arrivo a pari punti. La situazione più delicata è proprio quella della Roma che non sono in vantaggio con nessuna squadra: non hanno nessuno scontro diretto a loro favore e sono sotto per differenza reti al Como. Per andare in vantaggio dovrebbero vincere le ultime due partite e sperare in un passo falso di Milan o Juve.

La squadra di Fabregas è certa di andare in Europa ma ha ancora una piccola speranza di accedere alla Champions: si trova a due punti di distanza dal quarto posto e ha dalla sua parte il vantaggio negli scontri diretti con la Juve e una differenza reti importante: +32, contro i +24 della Roma e i +18 del Napoli (in virtù della parità negli scontri diretti). L'unica nota dolente del Como è lo svantaggio contro i Milan, unica squadra che la precederebbe in caso di arrivo a pari punti.

Il Como ha guadagnato un piazzamento europeo per la prima volta nella sua storia

La classifica avulsa della Serie A

Napoli e Juventus sono padrone del proprio destino nella corsa alla Champions e anche al Milan bastano due vittorie perché nella classifica avulsa è in vantaggio sulla Roma negli scontri diretti. È questo il primo criterio da considerare in caso di arrivo a pari punti: se gli scontri diretti sono in parità allora si considera la differenza reti generale e poi ancora le reti segnate in campionato. Se due o più squadre dovessero essere ancora in parità all'ultimo criterio allora scatterebbe il sorteggio.