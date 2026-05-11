Conte dopo la sconfitta col Bologna: “Il diavolo ci ha messo la coda, una beffa che non meritavamo”

Antonio Conte mastica amaro dopo la sconfitta interna del Napoli col Bologna che rinvia la qualificazione degli azzurri alla Champions League: “Non sono dispiaciuto della prestazione, perché i ragazzi comunque ci hanno messo energia, voglia, determinazione. Si vedeva che comunque volevano chiudere il discorso questa sera. Però a volte il diavolo ci può mettere la coda e stasera ce l’ha messa”.

Il gol segnato dal neoentrato Rowe al 91′ mette nell'almanacco della Serie A un 3-2 rocambolesco del Bologna sul Napoli che è una secchiata gelata sulla corsa degli azzurri alla Champions. Niente ovviamente è perso, i partenopei sono ancora secondi con due punti di vantaggio sulla Juventus e tre su Milan e Roma, ma adesso servirà fare risultato contro Pisa e Udinese nelle ultime due giornate. Antonio Conte avrebbe evitato tutto questo e mastica amaro nel dopo partita: "Una beffa che non meritavamo. A volte quando non puoi vincere non devi perdere".

"Magari potevamo essere un pochettino più cattivi nel discorso della pressione, visto che comunque cercavamo di prenderli molto alti – è l'inizio dell'analisi del tecnico leccese a DAZN – Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta che accade quest'anno, quindi se non è la prima volta significa che non è un caso. Dobbiamo forse nell'approccio essere un po' più cattivi o smaliziati, anche perché poi vai sotto 2-0 contro il Bologna e non è la prima volta che era successo qui al Maradona".

Non una bella serata per Antonio Conte quella di Napoli–Bologna

Conte fa capire che il punto non lo avrebbe buttato via e bacchetta la sua squadra per essersi sbilanciata troppo, beccando il gol del 3-2 in pieno recupero: "Abbiamo recuperato la partita anche secondo me giustamente, poi abbiamo provato a vincerla spingendo tanto e mettendoci tanta energia. Come dico sempre poi, ci sono delle partite che se non le puoi vincere non le devi perdere. E purtroppo c'è stata la beffa finale. Non penso che la meritassimo, però ci sta".

" Adesso bisogna recuperare energie e poi ripartire. Sappiamo che mancano due partite, dobbiamo cercare di conquistare la Champions in queste due partite, cercando di fare del nostro meglio. Ripeto, non sono dispiaciuto della prestazione, perché i ragazzi comunque ci hanno messo energia, voglia, determinazione. Si vedeva che comunque volevano chiudere il discorso qualificazione Champions questa sera. Però a volte il diavolo ci può mettere la coda ecco, e ce l'ha messa questa sera", conclude amaramente Conte.